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31 травня 2020, неділя, 20:23 8
Європа 2020-05-31T21:15:01+03:00
Українські Новини
У Білорусі проходять масові затримання активістів, - ЗМІ

У Білорусі проходять масові затримання активістів, - ЗМІ

Ярина Вацяк

Після того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився про можливий прихід жінки до влади, перед майбутніми виборами президента, які в країні призначені на 9 серпня. В неділю, 31 травня, у Білорусі проходять масові затримання опозиційних активістів. 

За даними білоруського правозахисного центру "Весна", в Мінську були затримані три члени ініціативної групи з висунення в президенти країни Світлани Тихановської (дружини блогера Сергія Тихановського, ініціативну групу якого не зареєстрували), а також активісти незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії (Народна Громада) Валентин Троцький і Вероніка Міщенко, пише DW.

Активістів затримують також в Гродно, Вітебську, Гомелі, Барановичах. "По країні тривають свавільні затримання" членів ініціативної Тихановской, "спостерігається рух міліцейської техніки до пікетів зі збору підписів", - повідомляє Telegram-канал команди Тихановського "Країна для життя".В цей день в низці міст Білорусі планувалися пікети зі збору підписів на підтримку Тихановськой.

У Мінську невідомі люди затримали опозиціонера Миколи Статкевича, який прямував до пікету біля Комаровського ринку, де проходить збір підписів за висунення кандидатів у президенти. Статкевич входить в ініціативну групу опозиціонера з Гомеля Володимира Непомнящих.

Як випливає з відеоролика, опублікованого в Telegram-канал NEXTA Live, за машиною, де перебували Статкевич і його дружина Марина Адамович, невідривно слідував чорний мікроавтобус. "За нами їде міліція, нас переслідують", - коментує чоловік, який знімав відео. Коли машина зі Статкевичем зупиняється на світлофорі, переслідувачі - чоловіки в цивільному - під'їжджають впритул, виходять, відкривають обидві передні двері і забирають у Адамович ключі від машини. Потім відео обривається. За даними центру "Весна", співробітники міліції чергують біля будинку опозиційного політика.

Як сооьщали Українські Новини, раніше Лукашенко запросив президентів інших країн взяти участь у параді 9 травня, незважаючи на рекомендації ВООЗ.

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