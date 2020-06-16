Столицю Китаю Пекін закрили на виїзд через спалахи коронавірусу

Після того, як у китайському місті Баодін ввели військовий стан через спалахи коронавірусу, Пекін, який розташований недалеко від Баодіна, закрив на виїзд свої території через нову хвилю коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляє відомство, на тлі спалаху коронавіруса влада Пекіна заборонила виїзд з міста людям, які перебувають в групі високого ризику, а також частково призупинила роботу громадського транспорту.

Зокрема, до людей у групі високого ризику належать ті, хто перебував у тісному контакті з хворими COVID-19. Їм забороняють залишати місто взагалі.

Крім того, влада Пекіна призупинили роботу як мінімум трьох автобусних маршрутів з провінції Хебей і одного — з Внутрішньої Монголії. Частину інших маршрутів скоротили, одночасно шосе за межами китайської столиці не перекривають.

Крім того, китайське місто Шанхай тепер буде відправляти всіх прибулих з Пекіна на двотижневий карантин.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на материковій частині Китаю після закінчення карантину заявили про нові випадки коронавірусу.

Крім того, головний епідеміолог Китаю зізнався в тому, що влада занижувала статистику з коронавірусу на початку епідемії.