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  • У трьох знаків зодіаку можливі зміни на особистому фронті, — астролог
29 червня 2020, понеділок, 05:01 24
Lifestyle 2020-06-29T08:08:24+03:00
Українські Новини
У трьох знаків зодіаку можливі зміни на особистому фронті, — астролог

У трьох знаків зодіаку можливі зміни на особистому фронті, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 29 червня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 29 червня 2020. Фото: pixabay

В понеділок астролог прогнозує зміни на особистому фронті у Тельців, Терезів і Риб, в той час, як зірки обіцяли успіх Овнам, Дівам і Стрільцям у неділю. Про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку, розкажуть Українські Новини.

Телець

Зірки радять Тельцям не соромитися сказати своїй коханій людині про те, що їх щось не влаштовує. Миритися з будь-якими його недоліками протягом довгого часу буде важкувато, однак їх все-таки можна мінімізувати. У понеділок настане сприятливий час для обговорення таких питань.

Терези

В понеділок Терезам не варто зарікатися і вважати, що в їх особистому житті все буде йти по накатаній. Адже зірки приготували представникам цього знаку ще багато всього дивного і приємного. Терезам варто на всяк випадок бути готовими до будь-яких несподіванок, які їм підкинуть, а їх в цей день буде чимало.

Риби

Поведінка коханої людини може шокувати Риб, причому сильно і неодноразово. Зірки радять спробувати зрозуміти, чому друга полинка веде себе саме так. Причиною такої поведінки може бути поганий настрій, спроба щось довести, або партнер нарешті став самим собою і буде таким завжди.

Як повідомляли Українські Новини,

Укргідрометцентр прогнозує, що в липні буде нестійка погода з грозами, шквалами і жаркими посушливими періодами, а температура підніметься до +41° тепла.

Крім того, в липні очікується кілька магнітних бур.

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