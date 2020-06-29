Атмосферний фронт зіб'є спеку в Україні: синоптик дала прогноз на початок тижня

Після того, як в Україні без електрики залишилися 103 населених пункти внаслідок негоди, яка вирувала 28 червня, з понеділка трохи похолодає, 29 та 30 червня у більшості регіонів України пройдуть дощі з грозами.

Про це синоптик Наталка Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"29-го червня короткочасні дощі з грозами пройдуть на Сході України, на Прикарпатті, вздовж західного кордону, локально в Одеській і Миколаївській. Північ і Центр виявляться переважно в сухій атмосферній ділянці", — написала вона.

За прогнозом синоптика, стане більше дощів і на Заході України. Температура повітря істотно не зміниться, в більшості областей спекотно, +26 +32 градуси.

Прогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

"В столиці 29-го червня буде сухо і спекотно. У вівторок вже знадобляться парасольки — у Києві очікується дощ, гроза", — пише Діденко.

За її словами, 30 червня по Україні пройде атмосферний фронт: вночі зливи очікуються в західній частині України, вдень смуга грозових дощів протягнеться від Чернігівщини, Київщини через центральну частину в Одеську область.

"Дощі на початку тижня трохи зіб'ють градуси вниз, але в цілому спекотна погода все ж буде домінувати протягом найближчого часу", — написала Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. За даними синоптика, липень буде достатньо сухим. Дощі пройдуть з 2 по 4 липня, потім буде велика перерва, яка супроводжуватиметься сильною спекою, яка закінчиться 20 липня.

Тим часом, з'явився прогноз на липень від Укргідрометцентру.