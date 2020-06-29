підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Атмосферний фронт зіб'є спеку в Україні: синоптик дала прогноз на початок тижня
29 червня 2020, понеділок, 05:55 8
Життя 2020-06-29T13:15:03+03:00
Українські Новини
Атмосферний фронт зіб'є спеку в Україні: синоптик дала прогноз на початок тижня

Атмосферний фронт зіб'є спеку в Україні: синоптик дала прогноз на початок тижня

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay

Після того, як в Україні без електрики залишилися 103 населених пункти внаслідок негоди, яка вирувала 28 червня, з понеділка трохи похолодає, 29 та 30 червня у більшості регіонів України пройдуть дощі з грозами.

Про це синоптик Наталка Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"29-го червня короткочасні дощі з грозами пройдуть на Сході України, на Прикарпатті, вздовж західного кордону, локально в Одеській і Миколаївській. Північ і Центр виявляться переважно в сухій атмосферній ділянці", — написала вона.

За прогнозом синоптика, стане більше дощів і на Заході України. Температура повітря істотно не зміниться, в більшості областей спекотно, +26 +32 градуси.

Прогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко Прогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

"В столиці 29-го червня буде сухо і спекотно. У вівторок вже знадобляться парасольки — у Києві очікується дощ, гроза", — пише Діденко.

За її словами, 30 червня по Україні пройде атмосферний фронт: вночі зливи очікуються в західній частині України, вдень смуга грозових дощів протягнеться від Чернігівщини, Київщини через центральну частину в Одеську область.

"Дощі на початку тижня трохи зіб'ють градуси вниз, але в цілому спекотна погода все ж буде домінувати протягом найближчого часу", — написала Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. За даними синоптика, липень буде достатньо сухим. Дощі пройдуть з 2 по 4 липня, потім буде велика перерва, яка супроводжуватиметься сильною спекою, яка закінчиться 20 липня.

Тим часом, з'явився прогноз на липень від Укргідрометцентру.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні

Захворюваність на коронавірус в Україні падає третій день поспіль
В Україні до пом'якшення карантину не готовий Київ і ще 12 областей
Новини
Дружина депутата Миколаївської облради застрелилася 13:30
У ЗСУ за добу зафіксували один новий випадок коронавірусу 13:22
Кількість нових випадків коронавірусу в Київській області продовжує зростати. Де найбільше хворих 13:02
Росія заперечує причетність до підвищення рівня радіації в Північній Європі 12:56
Карантин в Україні зайде на друге коло: зірвуться вибори, закриють ринки, збільшать штрафи, – ЗМІ 12:45
більше новин
Те, що НАБУ заявило, що не буде виконувати рішення суду, є порушенням Конституції, — екс-заступник генпрокурора Голомша 10:05
Віталій Кличко. Фото: прес-служба
Кличко офіційно звернувся до правоохоронців з вимогою розслідувати діяльність будівельної мафії 16:22
ВАКС не має права розглядати апеляційну скаргу НАБУ у справі Писарука і Бахматюка, - асоціації юристів 15:38
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні падає 2 дні поспіль і 27 червня знизилася до 917 10:35
У Києві кількість нових хворих на COVID-19 збільшилася на 69 осіб. Це майже вдвічі менше, ніж за минулу добу 11:17
більше новин
Негода в Україні: без світла залишилися 103 населених пункти 10:12
Захворюваність на коронавірус в Україні падає третій день поспіль 10:33
У Києві кількість нових хворих на COVID-19 збільшилася на 69 осіб. Це майже вдвічі менше, ніж за минулу добу 11:17
Бойовики блокують роботу КПВВ "Новотроїцьке" 14:57
Дитячий табір. Фото: Pixabay
Дитячі табори в Україні відкриються не раніше серпня, - МОЗ 16:27
більше новин
Кількість нових випадків коронавірусу в Київській області продовжує зростати. Де найбільше хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok