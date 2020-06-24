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24 червня 2020, середа, 20:35 9
Політика 2020-06-24T22:15:02+03:00
Українські Новини
Депутат "Слуги народу" Третьякова похвалила практику стерилізації жінок

Депутат "Слуги народу" Третьякова похвалила практику стерилізації жінок

Надежда Комендантова
Скандал, Депутат, Слуга народу, Галина Третьякова, Стерилізація

Схвалює практику стерилізації безробітних жінок і жінок без вищої освіти депутат Ради Галина Третьякова ("Слуга народу"), яка вважає, що у людей, які народжують дітей задля соціальних виплат, діти "низької якості".

Про це вона заявила в ефірі у відеосервісі "Zoom", запис якого був оприлюднений у соціальній мережі "Facebook", передають "Українські Новини".

Таким чином Третьякова міркувала про те, яким має бути справедливий розподіл соціальних виплат в державі, і хто заслуговує на грошову допомогу.

"Коли ми демографічно надаємо такі засоби, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому освіту і рівні права, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми, скажу жорстко, отримуємо дітей низької якості. Які призводять до того, що вони сідають на публічні кошти. Це теж Маргатер Тетчер казала колись", – сказала депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

"Великобританія в цьому сенсі дуже жорстока до тих, хто не працює і не захищає їх... У них навіть, коли був заступником міністра соцполітики лорд один, то він сказав, що того, хто сідає і хоче отримати соцдопомогу потрібно стерилізувати. Ось така жорстока політика... Дуже часто Лі Куан Ю згадують - що там дуже хороший Сінгапур. Лі Куань Ю – стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти. Ось такими жорстокими методами, я б сказала навіть садистськими викорчували в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками. Всіх, хто не є частиною цих елементів, вони не можуть себе віднести до гідного життя. Ну, так я вважаю. Потрібно захищати просту людину", – сказала депутат.

 

Як повідомляли "Українські Новини", раніше голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія заявляв про змонтовану розмову з головою партії "Слуга народу", першим заступником голови фракції в Раді Олександром Корнієнко про депутата Ради Ірину Аллахвердієву ("Слуга народу").

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