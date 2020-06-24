Депутат "Слуги народу" Третьякова похвалила практику стерилізації жінок

Схвалює практику стерилізації безробітних жінок і жінок без вищої освіти депутат Ради Галина Третьякова ("Слуга народу"), яка вважає, що у людей, які народжують дітей задля соціальних виплат, діти "низької якості".

Про це вона заявила в ефірі у відеосервісі "Zoom", запис якого був оприлюднений у соціальній мережі "Facebook", передають "Українські Новини".

Таким чином Третьякова міркувала про те, яким має бути справедливий розподіл соціальних виплат в державі, і хто заслуговує на грошову допомогу.

"Коли ми демографічно надаємо такі засоби, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому освіту і рівні права, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми, скажу жорстко, отримуємо дітей низької якості. Які призводять до того, що вони сідають на публічні кошти. Це теж Маргатер Тетчер казала колись", – сказала депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

"Великобританія в цьому сенсі дуже жорстока до тих, хто не працює і не захищає їх... У них навіть, коли був заступником міністра соцполітики лорд один, то він сказав, що того, хто сідає і хоче отримати соцдопомогу потрібно стерилізувати. Ось така жорстока політика... Дуже часто Лі Куан Ю згадують - що там дуже хороший Сінгапур. Лі Куань Ю – стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти. Ось такими жорстокими методами, я б сказала навіть садистськими викорчували в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками. Всіх, хто не є частиною цих елементів, вони не можуть себе віднести до гідного життя. Ну, так я вважаю. Потрібно захищати просту людину", – сказала депутат.

Як повідомляли "Українські Новини", раніше голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія заявляв про змонтовану розмову з головою партії "Слуга народу", першим заступником голови фракції в Раді Олександром Корнієнко про депутата Ради Ірину Аллахвердієву ("Слуга народу").