Внаслідок провокаційних обстрілів бойовиків на Донбасі поранені два воїни ЗСУ

Після того, як напередодні були знищені двоє окупантів, упонеділок, 29 червня, бойовики 7 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС), внаслідок чого двоє українських військовослужбовців зазнали поранення.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"29 червня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв наших воїнів застосовуючи міномети 120-го калібру, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. На дії противника, які несли загрозу життю і здоров'ю військовослужбовців, наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли позиції українських військових поблизу Хутора Вільний і тричі біля населеного пункту Кримське.

Також бойовики двічі відкривали вогонь і в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" біля Березового.

З початку поточної доби внасілдок обстрілу двоє військовослужбовців збройних сил зазнали поранення.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики блокували роботу КПВВ "Новотроїцьке".

Раніше воїни ЗСУ знищили російську розвідувальну станцію на Донбасі.