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29 червня 2020, понеділок, 08:56 6
Силові структури 2020-06-29T11:15:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики обстріляли селище. За добу знищено двох окупантів

На Донбасі бойовики обстріляли селище. За добу знищено двох окупантів

Анна Рудык
ООС, війна на Донбасі, зведення ООС
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчора, 28 червня, в той час, як бойовики блокували роботу КПВВ "Новотроїцьке", в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 82 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", недалеко Луганського ворог тричі обстрілював наші оборонні укріплення застосувавши артилерійські системи калібру 122 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

А в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", загарбники використовували гранатомети різних систем, кулемети і стрілецьку зброю поблизу Старогнатівки, Авдіївки і Водяного.

"Крім того, за минулу добу окупанти піддали небезпеці цивільне населення, підступно обстрілявши населений пункт Північне, поблизу Торецкого. Російсько-окупаційні війська випустили ракету з ПТУР, яка потрапила у двір житлового будинку. Також осколки пошкодили сусідні будівлі. На щастя, жертв серед цивільного населення немає. За минулу добу втрат серед українських захисників немає ... За даними розвідки 28 червня наші захисники знищили двох і поранили одного загарбника", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Як повідомляли Українські Новини, воїни ЗСУ знищили російську розвідувальну станцію на Донбасі. 

Такодж бйовики 6 раз обстріляли позиції сил ООС у п'ятницю і поранили одного військового.

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