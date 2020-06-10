Відпустка 2020: що подивитися і де відпочити в Кіровоградській області

Українці все більше цікавляться внутрішнім туризмом в той час, як в Міністерстві закордонних справ повідомляють, що більшість країн після відкриття кордонів будуть вимагати від туристів проходити 14-денний карантин.

Українські Новини зібрали цікаві місця, які можна відвідати під час літньої відпустки в Кіровоградській області.

Хутір "Надія"

В 25 кілометрах від Кропивницького можна відвідати найпопулярніший заповідник-музей регіону "Хутір Надія", розташований поблизу села Миколаївка Кіровоградського району.

Садибу заснував видатний український драматург, актор і театральний і громадський діяч Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). Садибу назвали в честь його дружини Надії Тарковської.

На території зберігся будинок родини Тобілевичів-Тарковських, флігелі і старий чумацький колодязь. Щорічно тут проходить всеукраїнський театральний фестиваль "Вересневі самоцвіти".

Хутір "Надія". Фото: golos.com.ua

Зелена садиба "Гайдамацька Січ"

За 21 кілометр від міста Знам'янка розташована зелена садиба "Гайдамацька Січ". У музеї ппросто неба, який ще називають Січ, можна побачити унікальні експонати - знахідки часів скіфської та чорноліської культур, раритетні, вироби декоративно-прикладного мистецтва.

Також можна відвідати Перунову скелю, на якій в минулому знаходилося стародавнє капище, відомі в окрузі три криниці, кожна з яких має свій смак води, а також відвідати Чорний ліс і пам'ятник козаку Мамаю.

Садиба "Гайдамацька Січ". Фото: vk.kr.ua

"Монастирище"

В Кіровоградській області можна відвідати ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Монастирище". Він розташований в південній частині регіону, між селами Інгульське і Погоди. розташований ландшафтний заказник "Монастирище". Також він має і другу назву "український Стоунхендж". Територія заказника займає прямовисні схили каньйону річки Інгул і прилеглі до нього ділянки.

Урочище "Монастирище" розташоване на місці, де річка Інгул прорізає гранітний щит і утворює крутий каньйон, посеред якого знаходиться велика скеля. Вона розділяє русло річки на дві частини, утворюючи гранітний острів. Висота скелі близько 20 метрів, довжина 50 метрів, ширина близько 30 метрів.

Острів ніби складений з величезних брил і нагадує легендарну Кам'яну Могилу. Тут також багато розломів, щілин.

Також на території заказника можна побачити деякі рідкісні для області види рослин, занесені в Червону книгу України. Привертає увагу і різноманітний тваринний світ заповідника.

Урочище "Монастирище". Фото: ukrainaincognita.com

Водяний млин

У Новоархангельському районі в селі Тернівка можна відвідати водяний млин, розташований на річці Синюсі. Він був побудований на початку XX століття. Будівля більше нагадує замок. Також тут можна насолодитися красою мальовничої долини Синюхи, зі скельними виходами (через що її часто називають каньйоном). А найефектнішою є Біла скеля, за кольором швидше чорна.

Млин у Тернівці (і в сусідніх селах) називають Бенчик, можливо через те, що власником був якийсь Бенчик. Він побудований з бутового каменю (звичайного граніту), і має з боку берега три поверхи, а з боку річки – чотири. Русло Синюхи тут перегороджує гребля, значну частину води направляє в широкий кам'яний рукав, який колись крутив агрегати цього величезного млина.

Млин в Тернівці. Фото: zruchno.travel

Млин контр-адмірала на Ятрані

В селі Давидівка Голованівського району перебувати млин контр-адмірала на Ятрані. У 1910 році Олексій Абаза, якому належало село Давидівка, модернізував місцевий спиртзавод і добудував, побудований німецькими будівельниками в 1901 році, водяний млин у Давидівці.

Раніше біля млина була ще і олійниця, яка працювала до останніх років. Млин є чотириповерховим, останній поверх розташований під самим дахом. Поряд з млином звели піч з височенною трубою (схожою на мінарет).

Млин у Давидівці. Фото: ukrainaincognita.com

Луполове. Млин-палац

В Луполовому на березі Південного Бугу в селі є будівля колишнього водяного млина, який нагадує замок.

Село Луполове заснували у другій половині 18 століття. Дослідники припускають, що село заснував молдаванин Григорій Лупол (молдавської "Лупол" – "вовк").

В кінці 19 століття землями навколо села володів поміщик Костянтин Смирнов. Саме він і побудував млин на березі річки. Варто зазначити, що Південний Буг у цьому місці тече двома рукавами, утворюючи острів. Млин звели на березі меншого рукава (лівого), який і крутив колеса.

Триповерхову будівлю млина, з каменю сірого кольору побудували в стилі модерн з елементами історизму, саме тому він так схожий на палац.

Млин-палац. Фото: ukrainaincognita.com

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