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29 червня 2020, понеділок, 16:58 8
Кабмін 2020-06-29T21:00:02+03:00
Українські Новини
За час карантину Кабміну вдалося скоротити свій "рейтинг недовіри"

За час карантину Кабміну вдалося скоротити свій "рейтинг недовіри"

Надежда Комендантова
КМІС, Рейтинг довіри, Кабімн, довіра до Кабміну
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Серед опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 59% респондентів не схвалюють дії Кабінету Міністрів, який очолює прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в той час як у лютому цей показник становив 66%.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Так, 23% опитаних у червні схвалюють дії Кабміну, 20% - скоріше схвалюють, 3% - повністю схвалюють, 32% - скоріше не підтримують, 27% - повністю не схвалюють.

Також 18% респондентам було складно відповісти.

Баланс оцінок є від'ємним і становить мінус 36 процентних пунктів.

Зазначено, що порівняно з травнем баланс оцінок дії уряду майже не змінився.

Опитування було проведено з 20 по 23 червня методом телефонного інтерв'ю серед 2 тис. повнолітніх респондентів.

Статистична похибка не перевищує 2,2%.

У вибірку не включаються непідконтрольні Україні території Донецької і Луганської областей і анексованого Криму.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 3% опитаних повністю підтримують дії Кабміну, 18% - скоріше підтримують, 34% - скоріше не підтримують, 32% - повністю не підтримують, 13% - відмовилися відповісти.

При цьому в грудні 2019 року підтримка Кабміну становила 35%.

Тим часом, рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, а рейтинг Ради за час карантину зріс, але залишається негативним.

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