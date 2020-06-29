За час карантину Кабміну вдалося скоротити свій "рейтинг недовіри"

Серед опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 59% респондентів не схвалюють дії Кабінету Міністрів, який очолює прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в той час як у лютому цей показник становив 66%.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Так, 23% опитаних у червні схвалюють дії Кабміну, 20% - скоріше схвалюють, 3% - повністю схвалюють, 32% - скоріше не підтримують, 27% - повністю не схвалюють.

Також 18% респондентам було складно відповісти.

Баланс оцінок є від'ємним і становить мінус 36 процентних пунктів.

Зазначено, що порівняно з травнем баланс оцінок дії уряду майже не змінився.

Опитування було проведено з 20 по 23 червня методом телефонного інтерв'ю серед 2 тис. повнолітніх респондентів.

Статистична похибка не перевищує 2,2%.

У вибірку не включаються непідконтрольні Україні території Донецької і Луганської областей і анексованого Криму.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 3% опитаних повністю підтримують дії Кабміну, 18% - скоріше підтримують, 34% - скоріше не підтримують, 32% - повністю не підтримують, 13% - відмовилися відповісти.

При цьому в грудні 2019 року підтримка Кабміну становила 35%.

Тим часом, рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, а рейтинг Ради за час карантину зріс, але залишається негативним.