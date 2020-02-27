Роботу президента Зеленського схвалює майже половина українців, а роботу Ради - всього 19%

У порівнянні з президентськими виборами, на яких 72,2% респондентів були готові проголосувати за Володимира Зеленського, на сьогоднішній день 47% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), схвалюють дії Президента Володимира Зеленського, 21% - Кабінету Міністрів, 19% - Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Згідно йому, 13% опитаних повністю схвалюють дії Президента, 34% - скоріше схвалюють, 24% - швидше не схвалюють, 16% - повністю не схвалюють, 14% - відмовилися відповісти.

КМІС відзначає, що підтримка Зеленського за грудень 2019 року становила 62%.

Крім того, 3% опитаних повністю підтримують дії Кабміну, 18% - скоріше підтримують, 34% - скоріше не підтримують, 32% - повністю не підтримують, 13% - відмовилися відповісти.

При цьому в грудні 2019 року підтримка Кабміну становила 35%.

2% респондентів повністю підтримує дії Ради, 17% - скоріше підтримують, 37% - скоріше не підтримують, 33% - повністю не підтримують, 12% - не змогли відповісти.

КМІС відзначає, що підтримка Ради грудень 2019 року становила 35%.

Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера з 21 по 25 лютого 2020 року серед 1 500 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українські Новини, 40% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого, проголосували б за Зеленського, 15% - за Бойка, 13,5% - за Порошенка на виборах Президента, якби вони відбулися найближчим часом.