підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
15 червня 2019, субота, 11:14 5
Події 2019-06-15T11:19:30+03:00
Українські Новини
У Донецькій області на шахті стався обвал, є загиблий

У Донецькій області на шахті стався обвал, є загиблий

Шахтарі. Фото: ar.volyn.ua
Шахтарі. Фото: ar.volyn.ua

В Донецькій області поблизу Торецька на шахті "Центральна" стався обвал, внаслідок чого загинув гірник.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На шахті "Центральна" ДП "Торецьквугілля" на горизонті 1146 м на ділянці № 42 стався раптовий викид вугільно-газової суміші з обвалом породи. На аварійній ділянці знаходилося 2 гірники, один врятувався самостійно. 15 червня о 03:15 знайдено тіло другого гірника (1983 р.). Всього в шахті працювало 119 гірників", – йдеться в повідомленні.

Зараз робота шахти припинена, гірники підняті на поверхню. До рятувальних робіт залучалося 4 гірничо-рятувальних відділення Міненерговугілля.

Як повідомляли Українські Новини, у березні у Львівській області в результаті обвалу на шахті загинув працівник.

У грудні в Торецке на шахті внаслідок обвалу породи загинув гірник.

У вересні внаслідок обвалу шахти в Запорізькій області загинув шахтар.

Більше новин про: Загиблі шахтарі Смерть шахтарів обвал шахти

Архів
Новини
У Донецькій області на шахті стався обвал, є загиблий 11:14
Криза в Молдові: лідер колишньої правлячої партії і олігарх втекли з країни 10:44
Вночі під Києвом згоріли десять маршруток "Богдан" 10:13
ДТП з поліцейським авто. Фото: Інформатор.
У Києві поліцейський Prius під час погоні протаранив Ford: постраждав патрульний 09:44
Не викликають алергію: Супрун зруйнувала популярні міфи про тополиний пух та котів 09:15
більше новин
Об'єднані сили націоналістів йдуть в Раду, щоб протистояти реваншу проросійських сил 15:16
Представники ЗЕ-команди Лубен обурилися висунутим кандидатом на їх окрузі 22:47
Під час конфлікту на "Барабашово" були присутні до 10 осіб з Нацкорпусу, - Немічев 09:37
Експерт застеріг Зеленського від призначень корупціонерів в СБУ, - ЗМІ 13:59
В "Укрлендфармінг" Бахматюка заявили про підтримку жінок, які планують робити кар’єру в компанії 11:39
більше новин
Консультативно-діагностичний центр в Києві. Фото: Інформатор
Відмовилася приїхати "швидка": у Києві в черзі до лікаря померла жінка 23:35
Підтримка "Слуги народу" перевалила за 50% на виборах Ради, - опитування SOCIS 11:12 Доповнено
Спека в Києві викликала критичне забруднення повітря: найнебезпечніші райони 16:04
Представники ЗЕ-команди Лубен обурилися висунутим кандидатом на їх окрузі 22:47
У Вакарчука назвали прізвища трьох спонсорів його партії 20:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok