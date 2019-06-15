У Донецькій області на шахті стався обвал, є загиблий

В Донецькій області поблизу Торецька на шахті "Центральна" стався обвал, внаслідок чого загинув гірник.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На шахті "Центральна" ДП "Торецьквугілля" на горизонті 1146 м на ділянці № 42 стався раптовий викид вугільно-газової суміші з обвалом породи. На аварійній ділянці знаходилося 2 гірники, один врятувався самостійно. 15 червня о 03:15 знайдено тіло другого гірника (1983 р.). Всього в шахті працювало 119 гірників", – йдеться в повідомленні.

Зараз робота шахти припинена, гірники підняті на поверхню. До рятувальних робіт залучалося 4 гірничо-рятувальних відділення Міненерговугілля.

Як повідомляли Українські Новини, у березні у Львівській області в результаті обвалу на шахті загинув працівник.

У грудні в Торецке на шахті внаслідок обвалу породи загинув гірник.

У вересні внаслідок обвалу шахти в Запорізькій області загинув шахтар.