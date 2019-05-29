У шахті у Львівській області стався обвал, є загиблі

2 шахтарів загинули 29 травня через аварію на шахті "Лісова" у Львівській області.

Про це Українським Новинам повідомив представник державного підприємства "Львіввугілля".

Обвал порід стався на 181-му бортовому штреку пласту "Сокальський" у районі з'єднання з лавою N181.

На той момент в шахті перебували 69 шахтарів.

Під обвалом опинилися двоє шахтарів - 21-річний Михайло Турко і 48-річний Михайло Павлик.

Під час рятувальної операції обох звільнили з-під завалів без ознак життя.

Головне управління Держпраці у Львівській області створило комісію для розслідування інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, у Дніпропетровській області через спала метану на шахті 5 людей отримали опіки.

Раніше в Донецької області в шахті сталася пожежа.

Крім того, через обвал шахти у Запорізькій області загинув шахтар.