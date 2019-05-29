У шахті у Львівській області стався обвал, є загиблі

2 шахтарів загинули 29 травня через аварію на шахті "Лісова" у Львівській області.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник державного підприємства "Львіввугілля".\r\nОбвал порід стався на 181-му бортовому штреку пласту "Сокальський" у районі з'єднання з лавою N181.\r\nНа той момент в шахті перебували 69 шахтарів.\r\nПід обвалом опинилися двоє шахтарів - 21-річний Михайло Турко і 48-річний Михайло Павлик.\r\nПід час рятувальної операції обох звільнили з-під завалів без ознак життя.\r\nГоловне управління Держпраці у Львівській області створило комісію для розслідування інциденту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Дніпропетровській області через спала метану на шахті 5 людей отримали опіки.\r\nРаніше в Донецької області в шахті сталася пожежа.\r\nКрім того, через обвал шахти у Запорізькій області загинув шахтар.