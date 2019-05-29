Зеленський скликає РНБО через аварію на шахті "Лісова", де загинули два гірники

Сьогодні, 29 травня, Президент Володимир Зеленський з'їздив у Львівську область, щоб відвідати шахту "Лісова" у Сокальському районі, де загинули в результаті аварії двоє гірників. Про це повідомляє прес-служба Президента.\r\nТак, повідомляється, що глава держави поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм співчуття.\r\nТакож Зеленський зазначив, що необхідно вирішити питання із забезпеченням житлом сімей загиблих гірників.\r\n"Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою", - заявив президент.\r\nКрім того, Президент зустрівся з робітниками шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля". Відзначається, що шахтарі розповіли Володимиру Зеленському про затримки з виплатою заробітної плати.\r\nТакож президент провів нараду з нічної аварії та ситуації на шахті.\r\nЗеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони України розгляне проблеми у вугільній галузі.\r\n"Сталося велике горе - ми втратили двох осіб. Ми сьогодні почули про проблеми про умови праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що це дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО", - сказав глава держави після відвідин шахти.\r\nОрієнтовно засідання може відбутися у п'ятницю, 31 травня.\r\nЗа словами Зеленського, сім'ї загиблих шахтарів отримають підтримку від держави.\r\n"Вже прийнято рішення виділити по 100 000 гривень", - повідомив він.\r\nЗеленський додав, що особисто допоможе сім'ям загиблих у вирішенні житлового питання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 2 шахтаря загинули через аварію на шахті "Лісова" у Львівській області.\r\nРаніше в одній з шахт Кривого Рогу знайшли двох мертвих шахтарів.