Зеленський скликає РНБО через аварію на шахті "Лісова", де загинули два гірники

Сьогодні, 29 травня, Президент Володимир Зеленський з'їздив у Львівську область, щоб відвідати шахту "Лісова" у Сокальському районі, де загинули в результаті аварії двоє гірників. Про це повідомляє прес-служба Президента.

Так, повідомляється, що глава держави поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм співчуття.

Також Зеленський зазначив, що необхідно вирішити питання із забезпеченням житлом сімей загиблих гірників.

"Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою", - заявив президент.

Крім того, Президент зустрівся з робітниками шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля". Відзначається, що шахтарі розповіли Володимиру Зеленському про затримки з виплатою заробітної плати.

Також президент провів нараду з нічної аварії та ситуації на шахті.

Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони України розгляне проблеми у вугільній галузі.

"Сталося велике горе - ми втратили двох осіб. Ми сьогодні почули про проблеми про умови праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що це дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО", - сказав глава держави після відвідин шахти.

Орієнтовно засідання може відбутися у п'ятницю, 31 травня.

За словами Зеленського, сім'ї загиблих шахтарів отримають підтримку від держави.

"Вже прийнято рішення виділити по 100 000 гривень", - повідомив він.

Зеленський додав, що особисто допоможе сім'ям загиблих у вирішенні житлового питання.

Як повідомляли Українські Новини, 2 шахтаря загинули через аварію на шахті "Лісова" у Львівській області.

Раніше в одній з шахт Кривого Рогу знайшли двох мертвих шахтарів.