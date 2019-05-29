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29 травня 2019, середа, 21:20 10
Президент 2019-05-29T21:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський скликає РНБО через аварію на шахті "Лісова", де загинули два гірники

Зеленський скликає РНБО через аварію на шахті "Лісова", де загинули два гірники

Володимир Зеленський. Фото: АП
Володимир Зеленський. Фото: АП

Сьогодні, 29 травня, Президент Володимир Зеленський з'їздив у Львівську область, щоб відвідати шахту "Лісова" у Сокальському районі, де загинули в результаті аварії двоє гірників. Про це повідомляє прес-служба Президента.

Так, повідомляється, що глава держави поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм співчуття.

Також Зеленський зазначив, що необхідно вирішити питання із забезпеченням житлом сімей загиблих гірників.

"Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою", - заявив президент.

Крім того, Президент зустрівся з робітниками шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля". Відзначається, що шахтарі розповіли Володимиру Зеленському про затримки з виплатою заробітної плати.

Також президент провів нараду з нічної аварії та ситуації на шахті.

Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони України розгляне проблеми у вугільній галузі.

"Сталося велике горе - ми втратили двох осіб. Ми сьогодні почули про проблеми про умови праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що це дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО", - сказав глава держави після відвідин шахти.

Орієнтовно засідання може відбутися у п'ятницю, 31 травня.

За словами Зеленського, сім'ї загиблих шахтарів отримають підтримку від держави.

"Вже прийнято рішення виділити по 100 000 гривень", - повідомив він.

Зеленський додав, що особисто допоможе сім'ям загиблих у вирішенні житлового питання.

Як повідомляли Українські Новини, 2 шахтаря загинули через аварію на шахті "Лісова" у Львівській області.

Раніше в одній з шахт Кривого Рогу знайшли двох мертвих шахтарів.

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