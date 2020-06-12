ВООЗ попереджає про те, що літо не допоможе знизити ризик захворюваності на коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що літо не дає гарантій того, ризик захворюваності буде знижений після того, як спростувала власну заяву про те, що коронавірус від безсимптомних носіїв передається рідко.

Про це розповів офіційний представник ВООЗ в Білорусі Батир Бердикличев, повідомляє БЕЛТА.

Як стверджує Бердикличев, настання спекотного сезону, можливість зростання захворювань все така ж висока.

"Населення все ще сприйнятливе до вірусу. І необхідно комбінувати заходи стримування, до яких відносяться тестування, лікування, ізоляція, відстеження контактів, а також заходи зниження шкоди. Якщо можливості системи охорони здоров'я підходять до межі, вона не може впоратися з потоком пацієнтів, необхідно розглянути введення будь-яких обмежувальних заходів", - пояснив він.

Літо не є приводом для розслаблення в боротьбі з COVID-19, оскільки можливість зростання захворюваності зберігається.

"За спостереженнями, немає ознак сезонності вірусу. Тобто він поширюється і в країнах зі спекотним кліматом. Тому сподіватися на те, що з приходом літа він просто сам піде, поки не доводиться", - заявив він.

Представник ВООЗ також зазначив, що люди перестали усвідомлювати небезпеку після того, як почали послаблювати карантин.

"Ця тенденція турбує, тому що вірус нікуди не зник... Можливість зростання зберігається". - додав Бердикличев.

Як повідомляли Українські Новини, днями ВООЗ заявила, що ситуація з коронавірусом знову погіршується.