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29 червня 2020, понеділок, 13:22 6
Силові структури 2020-06-29T13:45:01+03:00
Українські Новини
У ЗСУ за добу зафіксували один новий випадок коронавірусу

У ЗСУ за добу зафіксували один новий випадок коронавірусу

Елизавета Кесельман
Карантин, ЗСУ, Коронавірус, Хворі військові
ВСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
ВСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У  той час, як у Європі більш як два мільйона хворих на COVID-19, у Збройних силах на коронавірус хворіє 180 осіб, за минулу добу було зареєстровано 1 новий випадок захворювання. Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 29 червня у Збройних Силах України хворіє 180 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали - 310 осіб, летальних випадків - 5", - йдеться в ньому.

Зазначено, що на ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходиться 569 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби - 40 осіб.

За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

"Військовослужбовець (Київська область) перебуває на лікуванні вдома під спостереженням медичної служби. Стан здоров'я пацієнта задовільний... Аналіз захворювань серед військовослужбовців і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється при епізодичних зустрічах з близькими людьми (друзями і рідними), які не входять в коло осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або живете разом. Не піддавайте себе і свою родину  небезпеці зайвими контактами", - додано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні захворюваність на коронавірус падає третій день поспіль.

Крім того, кількість нових випадків коронавірусу в Київській області продовжує зростати, а в Києві кількість нових випадків коронавірусу стрімко зменшується другий день поспіль.

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