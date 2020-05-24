У Європі більше двох мільйонів заражень коронавірусом, — ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) нарахувала більше двох мільйонів випадків зараження коронавірусом у 54 країнах, що входять в Європейський регіон ВООЗ.

Такі дані оприлюднені в неділю, 24 травня, на сайті Європейського регіонального бюро ВООЗ, повідомляє DW.

Згідно з підрахунками аналітиків організації, загальна кількість інфікованих коронавірусом перевищила два мільйони й шість тисяч осіб.



Найбільше випадків зараження припадає на Росію - понад 344,4 тисячі. Далі йдуть Великобританія (майже 254,2 тисячі випадків), Іспанія (майже 235,3 тисячі випадків), Італія (229,3 тисячі випадків), Німеччина (понад 178,2 тисячі інфікованих), Туреччина (майже 155,7 тисячі випадків), Франція (144,8 тисячі інфікованих).



Щодо загальної кількості померлих від коронавірусу в цих 54 країнах, то натепер підтверджено понад 173,6 тисячі жертв COVID-19.

Як повідомляли Українські Новни, у Росії зафіксували рекордну кількість смертей від коронавіруса за добу.

Тим часом Португалія готується відкрити кордони для туристів.