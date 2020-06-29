Карантин в Україні зайде на друге коло: зірвуться вибори, закриють ринки, збільшать штрафи, – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, карантин в Україні буде продовжено з посиленням в той час, як захворюваність в Україні падає третій день поспіль. Президент Володимир Зеленський 27 червня скликав термінову селекторну нараду за участю представників Кабміну, правоохоронних органів і місцевої влади, на якій вирішувалося, які заходи будуть вжиті для подальшого покращення ситуації. Про це повідомляє "Страна".

Як передає відомство з посиланнями на джерела в уряді, пропонується цілий список нових обмежень.

Зокрема, планується відновлення контролю громадського транспорту. Самих рейдів не лише на транспорті, але і в громадському харчуванні та й просто на вулицях може стати більше, а контролюватимуть жорсткіше. Для нічних клубів з'явиться комендантська година - їх роботу обмежать до 22.00.

Крім того, школи вже зараз почали готувати до дистанційного навчання з 1 вересня.

Крім цього, обговорюються й інші карантинні обмеження. Зокрема, повторне закриття всіх ринків і продуктових ярмарків і збільшення штрафів, а також можуть бути підвищені штрафи як для бізнесу, так і для пересічних громадян (наприклад, за відсутність захисної маски).

Як заявив екссанітарний лікар України Святослав Протас, погіршення ситуації пов'язане ні скільки з послабленням карантину, скільки зі збільшенням тестування, внаслідок якого, хворих просто стали частіше виявляти.

"Середній відсоток виявлення хворих під час тестування у нас не змінюється і становить приблизно 6%. Це означає, що люди не стали більше хворіти, просто зараз за рахунок більш масових тестів, зростає виявлення. Ослаблення карантину якщо і дало якийсь приріст заражень, то він явно не критичний", — пояснив Протас.

"Якщо зараз, в розпал літа, знову посадити всіх на жорсткий карантин, ми можемо отримати вибух захворюваності до осені. Причому, влітку хвороба протікає в легкій формі, а з вересня додадуться ще й сезонні вірусні захворювання, в тому числі грип. Тобто, ми можемо отримати тяжкий масовий спалах коронавірусу", - говорить Протас. Таким чином, за його словами, влітку посилювати карантин навряд чи варто.

На думку Михайла Чаплиги, новий виток карантину, який зараз готується в Україні, швидше, політичний.

"Завдання влади зараз - "підкоригувати" або перенести місцеві вибори. Рейтинги СН падають, не виключено, що в реальності вони отримають підтримку виборців на рівні 15% - це мінімальна планка, на яку завжди може розраховувати чинна влада. Зараз мета - нагнітання ситуації з коронавірусом. Адже як можна виграти вибори - залякати людей і знизити явку. У цьому випадку піде змагання сіток, а у влади з її адмінресурсом вона апріорі сильніша. тут у Зеленського йдуть шляхом Порошенка, який у свій час теж вводив військовий стан з прицілом на узурпацію влади", - говорить Михайло Чаплига.

"Вже зараз можна припустити, що готується спроба зірвати місцеві вибори, або перенести їх", - переконаний і Ростислав Кравець.

Паралельно вирішуються фінансові питання (економія на зарплатах вчителів і поповнення бюджету за рахунок штрафів) і проблема масових протестів, проводити які під час посилення карантину не можна.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні до пом'якшення карантину не готовий Київ і ще 12 областей.

Крім того, Київська область посилила карантин з 26 червня: які обмеження набрали чинності.