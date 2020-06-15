підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Мінекономіки просить 18 млн гривень з фонду боротьби з коронавірусом на проведення огляду ОПК
15 червня 2020, понеділок, 15:41 15 Документ
Кабмін 2020-06-15T16:00:01+03:00
Українські Новини
Мінекономіки просить 18 млн гривень з фонду боротьби з коронавірусом на проведення огляду ОПК

Мінекономіки просить 18 млн гривень з фонду боротьби з коронавірусом на проведення огляду ОПК

Тетяна Зотова
ОПК, Кабмін, Мінекономіки
Мінекономіки. Фото: novosti-segodnja1.uа
Мінекономіки. Фото: novosti-segodnja1.uа

На початку травня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням щодо виділення коштів на фінансування науково-методичного забезпечення огляду оборонно-промислового комплексу (ОПК), – 18 млн гривень.

Про це повідомила неурядова організація StateWatch, посилаючись на лист Мінекономіки до Кабміну.

Таке прохання у Мінекономіки аргументують тим, що за бюджетною програмою, яка передбачає науково-методичне забезпечення проведення огляду ОПК, було зменшено видатки у повному обсязі, – 18 млн гривень, а тому існує потреба відновлення їх у повному обсязі. Йдеться про програму "Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку".

При цьому, Порядок використання коштів фонду боротьби з коронавірусом передбачає можливість відновлення видатків за бюджетними програмами, фінансування яких було скорочено у зв’язку зі створенням фонду.

У листі також йдеться про те, що відсутність фінансування вказаної програми призведе до зриву низки робіт щодо виконання державних цільових програм та завдань, серед яких є проведення огляду ОПК, створення інформаційних та телекомунікаційних систем для потреб сектору безпеки і оборони.

У Мінекономіки зазначають, що стан ОПК є одним із найважливіших пріоритетів держави з огляду на те, що він є одним із джерел надходження в державну скарбницю фінансових коштів від поставок високотехнологічної продукції на світовий ринок. Крім того, реформування ОПК є однією з вимог для надання Україні безпекової допомоги від уряду США.

Більше новин про: ОПК Кабмін Мінекономіки

Сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження, МОН просить не панікувати
Програма Кабміну передбачає організацію наступного навчального року в умовах пандемії
Новини
У дитбудинку Happy Home розповіли про реакцію і самопочуття після візиту першої леді, хворої на COVID-19 16:26
Іноземці з 50 країн мають піти на самоізоляцію по приїзду в Україну 16:21
У Чехії фіксують нові спалахи COVID-19 — понад 10 тисяч інфікованих 16:01
Поліція затримала 5 осіб біля Шевченківського суду, де розглядається справа Стерненка 16:00
На могилі космонавта Леоніда Каденюка досі не поставили пам'ятник. У рідних не вистачає грошей 15:48
більше новин
Нардеп Микола Тищенко став головою парторганізації "Слуги народу" в Києві 16:35
На могилі космонавта Леоніда Каденюка досі не поставили пам'ятник. У рідних не вистачає грошей 15:48
Віктор Медведчук. Фото: ВП-ЗЖ
Віктор Медведчук звернувся з відкритим листом до Володимира Зеленського 12:59 Відео
Український партнер Boeing компанія Прогрестех-Україна попри коронакризу збільшує кількість працівників 10:39
Підпал авто скандального адвоката Максима Болдіна міг бути спланованою провокацією перед виборами, — ЗМІ 15:36
більше новин
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Учасниця марафону в Одесі, яку шукали 8 годин, померла від інсульту в лікарні 10:55
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
18.06.20 16:00 Круглий стіл: "Дистанційна торгівля лікарськими засобами: користь чи небезпека для українських громадян" 13:14
На Київ насувається гроза і шквальний вітер: що робити 19:44
більше новин
Moody's прогнозує падіння ВВП України у 2020 на 4,5%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok