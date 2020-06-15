Мінекономіки просить 18 млн гривень з фонду боротьби з коронавірусом на проведення огляду ОПК

На початку травня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням щодо виділення коштів на фінансування науково-методичного забезпечення огляду оборонно-промислового комплексу (ОПК), – 18 млн гривень.

Про це повідомила неурядова організація StateWatch, посилаючись на лист Мінекономіки до Кабміну.

Таке прохання у Мінекономіки аргументують тим, що за бюджетною програмою, яка передбачає науково-методичне забезпечення проведення огляду ОПК, було зменшено видатки у повному обсязі, – 18 млн гривень, а тому існує потреба відновлення їх у повному обсязі. Йдеться про програму "Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку".

При цьому, Порядок використання коштів фонду боротьби з коронавірусом передбачає можливість відновлення видатків за бюджетними програмами, фінансування яких було скорочено у зв’язку зі створенням фонду.

У листі також йдеться про те, що відсутність фінансування вказаної програми призведе до зриву низки робіт щодо виконання державних цільових програм та завдань, серед яких є проведення огляду ОПК, створення інформаційних та телекомунікаційних систем для потреб сектору безпеки і оборони.

У Мінекономіки зазначають, що стан ОПК є одним із найважливіших пріоритетів держави з огляду на те, що він є одним із джерел надходження в державну скарбницю фінансових коштів від поставок високотехнологічної продукції на світовий ринок. Крім того, реформування ОПК є однією з вимог для надання Україні безпекової допомоги від уряду США.