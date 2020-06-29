Нацполіція хоче закупити 150 спецавтомобілів на 72 млн гривень

Національна поліція оголосила тендер на закупівлю 150 автомобілів спеціального призначення очікуваною вартістю 71,895 млн гривень після того, як у квітні також оголошувала тендер на закупівлю 200 автомобілів спеціального призначення очікуваною вартістю 97,74 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Предметом закупівлі є 150 спецавтомобілів типу кросовер з 5 сидіннями, бензиновим двигуном.

Також у машинах мають бути система кондиціонування, протиугонний пристрій, світлодіодна панель-балка червоно-синього кольору, аналогово-цифровий радіостанція, металевий сейф для зберігання зброї.

Моделі транспортних засобів не вказані, рік випуску - не раніше ніж 2020.

Термін поставки - до 90 календарних днів з дня укладення договору.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 3 липня, аукціон призначено на 6 липня.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція оголошувала тендер на закупівлю 450 легкових автомобілів спеціального призначення за 188,173 млн гривень.

Крім того, Служба судової охорони оголошувала тендер на закупівлю 82 легкових автомобілів за 65,69 млн гривень.