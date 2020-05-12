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12 травня 2020, вівторок, 17:11 11
Політика 2020-05-12T18:45:02+03:00
Українські Новини
На карантині Служба судової хоче закупити 70 автомобілів за 59 млн гривень

На карантині Служба судової хоче закупити 70 автомобілів за 59 млн гривень

Кира Молчанова
Суд, Prozorro, Держзакупівлі
Автомобіль. Фото: AutoDriving.net
Автомобіль. Фото: AutoDriving.net

Поки в березні Національна поліція оголосила тендер на закупівлю транспортних засобів за 276 млн гривень, Служба судової охорони оголосила тендер на закупівлю 70 автомобілів очікуваною вартістю 58,87 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно з ним, відомство хоче закупити 20 автомобілів типу кросовер з бензиновим двигуном, круїз-контролем, автомобільної радіостанцією иGPS-трекером.

Також предметом закупівлі є 50 автомобілів типу мінівен для перевезення до 10 осіб з дизельним двигуном, кондиціонером, мультимедійною системою MediaNAV Evolution і радіостанцією.

Автомобілі повинні бути:

  • новими,
  • не раніше 2019 року випуску,
  • не повинні бути під заставою або під арештом.

Термін поставки товару - з 1 липня до 1 грудня.

Кінцевий термін подачі заявок - до 8 червня.

Аукціон призначений на 14 липня.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України після введення карантину оголосила тендер на закупівлю 41 автомобіля за 24,6 млн гривень.

Офіс генпрокурора планує в умовах карантину купити послуги з миття службових автомобілів за 500 тис. гривень та медичні маски за 62,5 тис. гривень.

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