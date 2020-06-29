підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Відсьогодні на українсько-угорському кордоні відкрили всі пункти пропуску
29 червня 2020, понеділок, 11:56 8
Політика 2020-06-29T13:30:02+03:00
Українські Новини
Відсьогодні на українсько-угорському кордоні відкрили всі пункти пропуску

Відсьогодні на українсько-угорському кордоні відкрили всі пункти пропуску

Елизавета Кесельман
КПП, Кордон, Україна-Угорщина, Covid-19, Відкриття кордонів, Кордони
На українсько-угорському кордоні відкрилися всі пункти пропуску. Фото: facebook/@zahidnuy.kordon
На українсько-угорському кордоні відкрилися всі пункти пропуску. Фото: facebook/@zahidnuy.kordon

В ніч на понеділок, 29 червня, на кордоні Угорщини і України свою роботу повністю відновили 4 пункти пропуску після того, як Білорусь дозволила українцям в'їжджати на свої землі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Західного регіонального управління Держприкордонслужби України на Facebook.

"Сьогодні, 29 червня з 01:00 на кордоні з Угорщиною повністю відновили роботу пункти "Вилок - Тисабеч", "Лужанка - Берегшурань", "Косино - Барабаш" та "Дзвінкове - Лонья". Станом на 08:00 можливістю перетнути кордон у цих пунктах пропуску вже скористалися 625 осіб, у тому числі 185 на в'їзд в Україну і 440 на виїзд з України", заявили у відомстві.

Також працівники прикордонної служби нагадали українцям, які правила діють при відвідуванні Угорщини.

"Щодо короткотермінового відвідування. На карантин не відправляють громадян України, що в'їжджають в 30-кілометрову зону. Від таких осіб не вимагають додаткових підтвердних документів для в'їзду, але вони мають залишити територію Угорщини протягом 24 годин", йдеться в повідомленні.

Скріншот: facebook/@zahidnuy.kordonСкріншот: facebook/@zahidnuy.kordon

У разі транзитного переїзду через Угорщину будуть діяти такі правила:

"В'їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду дозволяється цілодобово за наявності у особи документа про постійне місце проживання, дозволу на проживання, посвідки на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, підтверджує право на тривале перебування в країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. До того ж, особа має надати згоду на перевірку на наявність Covid-19 і не мати ознак підозри на інфекцію", - уточнили прикордонники.

Як повідомляли Українські Новини, У той час як Україна розділила країни світу на "зелену" та "червону" зони, українцям  дозволяє в'їзд на свою територію лише одна з сусідніх країн, але при цьому зобов'язує дотримуватися двотижневого режиму самоізоляції, а в інші країни-сусіди в'їзд для більшості українців заборонений, в тому числі з туристичною метою. Посольства України в державах, які межують з нею, розповіли про те, коли будуть зняті існуючі заборони, а також про те, хто і яким чином на сьогодні може перетнути кордон.

Більше новин про: КПП Кордон Україна-Угорщина Covid-19 Відкриття кордонів Кордони

Захворюваність на коронавірус в Україні падає трет...
Угорщина відновлює оформлення українцям робочих ві...
Країни-сусіди України: кого і як пропускають на ко...
На українсько-польському кордоні в пункті пропуску...
Захворюваність на коронавірус в Україні падає третій день поспіль
В Україні до пом'якшення карантину не готовий Київ і ще 12 областей
Новини
У ЗСУ за добу зафіксували один новий випадок коронавірусу 13:22
Кількість нових випадків коронавірусу в Київській області продовжує зростати. Де найбільше хворих 13:02
Росія заперечує причетність до підвищення рівня радіації в Північній Європі 12:56
Карантин в Україні зайде на друге коло: зірвуться вибори, закриють ринки, збільшать штрафи, – ЗМІ 12:45
Більш як 300 медустанов виявилися недофінансованими наполовину. Степанов каже, що через медреформу 12:27
більше новин
Те, що НАБУ заявило, що не буде виконувати рішення суду, є порушенням Конституції, — екс-заступник генпрокурора Голомша 10:05
Віталій Кличко. Фото: прес-служба
Кличко офіційно звернувся до правоохоронців з вимогою розслідувати діяльність будівельної мафії 16:22
ВАКС не має права розглядати апеляційну скаргу НАБУ у справі Писарука і Бахматюка, - асоціації юристів 15:38
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні падає 2 дні поспіль і 27 червня знизилася до 917 10:35
У Києві кількість нових хворих на COVID-19 збільшилася на 69 осіб. Це майже вдвічі менше, ніж за минулу добу 11:17
більше новин
Негода в Україні: без світла залишилися 103 населених пункти 10:12
Захворюваність на коронавірус в Україні падає третій день поспіль 10:33
У Києві кількість нових хворих на COVID-19 збільшилася на 69 осіб. Це майже вдвічі менше, ніж за минулу добу 11:17
Бойовики блокують роботу КПВВ "Новотроїцьке" 14:57
Дитячий табір. Фото: Pixabay
Дитячі табори в Україні відкриються не раніше серпня, - МОЗ 16:27
більше новин
Кількість нових випадків коронавірусу в Київській області продовжує зростати. Де найбільше хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok