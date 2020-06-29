Відсьогодні на українсько-угорському кордоні відкрили всі пункти пропуску

В ніч на понеділок, 29 червня, на кордоні Угорщини і України свою роботу повністю відновили 4 пункти пропуску після того, як Білорусь дозволила українцям в'їжджати на свої землі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Західного регіонального управління Держприкордонслужби України на Facebook.

"Сьогодні, 29 червня з 01:00 на кордоні з Угорщиною повністю відновили роботу пункти "Вилок - Тисабеч", "Лужанка - Берегшурань", "Косино - Барабаш" та "Дзвінкове - Лонья". Станом на 08:00 можливістю перетнути кордон у цих пунктах пропуску вже скористалися 625 осіб, у тому числі 185 на в'їзд в Україну і 440 на виїзд з України", – заявили у відомстві.

Також працівники прикордонної служби нагадали українцям, які правила діють при відвідуванні Угорщини.

"Щодо короткотермінового відвідування. На карантин не відправляють громадян України, що в'їжджають в 30-кілометрову зону. Від таких осіб не вимагають додаткових підтвердних документів для в'їзду, але вони мають залишити територію Угорщини протягом 24 годин", – йдеться в повідомленні.

Скріншот: facebook/@zahidnuy.kordon

У разі транзитного переїзду через Угорщину будуть діяти такі правила:

"В'їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду дозволяється цілодобово за наявності у особи документа про постійне місце проживання, дозволу на проживання, посвідки на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, підтверджує право на тривале перебування в країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. До того ж, особа має надати згоду на перевірку на наявність Covid-19 і не мати ознак підозри на інфекцію", - уточнили прикордонники.

Як повідомляли Українські Новини, У той час як Україна розділила країни світу на "зелену" та "червону" зони, українцям дозволяє в'їзд на свою територію лише одна з сусідніх країн, але при цьому зобов'язує дотримуватися двотижневого режиму самоізоляції, а в інші країни-сусіди в'їзд для більшості українців заборонений, в тому числі з туристичною метою. Посольства України в державах, які межують з нею, розповіли про те, коли будуть зняті існуючі заборони, а також про те, хто і яким чином на сьогодні може перетнути кордон.