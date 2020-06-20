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20 червня 2020, субота, 06:15 9
Космос 2020-06-20T07:15:02+03:00
Українські Новини
У неділю відбудеться кільцеве сонячне затемнення. Чим воно небезпечне і як впливає на людей

У неділю відбудеться кільцеве сонячне затемнення. Чим воно небезпечне і як впливає на людей

Ирина Николенко
сонячне затемнення, день літнього сонцестоянна, 21 червня
Сонячне затемнення. Фото: seattlemet.com
Сонячне затемнення. Фото: seattlemet.com

У День літнього сонцестояння, 21 червня, очікується кільцеве сонячне затемнення, яке в народі також називають "вогненним кільцем". 

Це астрономічне явище має свої особливості та може впливати на людей.

Кільцеве сонячне затемнення 2020 можна відбудеться 21 червня. Його можна буде побачити в небі над Центральною Африкою, в Південно-Східній Європі, північній Австралії, Саудівської Аравії, Індії, на півдні Китаю і над Тихим Океаном.

Фаза настане о 9:40 за київським часом. Максимальна тривалість повної фази кільцевого сонячного затемнення Сонця становитиме 38 секунд.

Що таке кільцеве затемнення Сонця

Кільцеве затемнення Сонця – це астрономічне явище, яке відбувається, коли Місяць знаходиться між Сонцем і Землею, затьмарює собою зірку, але кутові розміри Сонця залишаються більшими, ніж кутові розміри Місяця.

Крім того, кільцеподібне затемнення збігається з молодим місяцем і днем літнього сонцестояння.

Як впливає на людей сонячне затемнення

Астрологи вважають, що затемнення 21 червня є унікальним. Також воно може позитивно вплинути на життя людей. Крім того, може впливати на самопочуття, думки, поведінку людей та їх відносини. На думку астрологів, затемнення Сонця 21 червня несе позитивні зміни.

В цей день рекомендується проявляти активність, щоб не упустити шанс, але варто розраховувати тільки на себе і свою інтуїцію. Якщо з'явилися проблеми, астрологи радять звернутися до свого досвіду, який допоможе вирішити проблемні питання.

Таке кільцеве затемнення Сонця відбудеться 10 червня 2021 року. Воно буде спостерігатися в північній Канаді, Гренландії і Росії. А 14 грудня 2020 відбудеться повне сонячне затемнення.

Раніше Українські Новини повідомляли, що у червні відбудеться кілька астрономічних явищ: Літнє сонцестояння, елонгація Меркурія і Полуничний Місяць.

5 червня відбулося Місячне затемнення, яке співпало з напівтіньовим затемненням.

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