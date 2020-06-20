У неділю відбудеться кільцеве сонячне затемнення. Чим воно небезпечне і як впливає на людей

У День літнього сонцестояння, 21 червня, очікується кільцеве сонячне затемнення, яке в народі також називають "вогненним кільцем". Це астрономічне явище має свої особливості та може впливати на людей. Кільцеве сонячне затемнення 2020 можна відбудеться 21 червня. Його можна буде побачити в небі над Центральною Африкою, в Південно-Східній Європі, північній Австралії, Саудівської Аравії, Індії, на півдні Китаю і над Тихим Океаном. Фаза настане о 9:40 за київським часом. Максимальна тривалість повної фази кільцевого сонячного затемнення Сонця становитиме 38 секунд. Що таке кільцеве затемнення Сонця Кільцеве затемнення Сонця – це астрономічне явище, яке відбувається, коли Місяць знаходиться між Сонцем і Землею, затьмарює собою зірку, але кутові розміри Сонця залишаються більшими, ніж кутові розміри Місяця. Крім того, кільцеподібне затемнення збігається з молодим місяцем і днем літнього сонцестояння. Як впливає на людей сонячне затемнення Астрологи вважають, що затемнення 21 червня є унікальним. Також воно може позитивно вплинути на життя людей. Крім того, може впливати на самопочуття, думки, поведінку людей та їх відносини. На думку астрологів, затемнення Сонця 21 червня несе позитивні зміни. В цей день рекомендується проявляти активність, щоб не упустити шанс, але варто розраховувати тільки на себе і свою інтуїцію. Якщо з'явилися проблеми, астрологи радять звернутися до свого досвіду, який допоможе вирішити проблемні питання. Таке кільцеве затемнення Сонця відбудеться 10 червня 2021 року. Воно буде спостерігатися в північній Канаді, Гренландії і Росії. А 14 грудня 2020 відбудеться повне сонячне затемнення. Раніше Українські Новини повідомляли, що у червні відбудеться кілька астрономічних явищ: Літнє сонцестояння, елонгація Меркурія і Полуничний Місяць. 5 червня відбулося Місячне затемнення, яке співпало з напівтіньовим затемненням.