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25 червня 2020, четвер, 06:00 9 Карта
Політика 2020-06-25T07:15:02+03:00
Українські Новини
Потужні зливи і повені в Україні продовжаться: синоптик надала невтішний прогноз

Потужні зливи і повені в Україні продовжаться: синоптик надала невтішний прогноз

Надежда Комендантова
Погода, Паводки, Прогноз погоди, погода в Україні, Зливи, Негода в Україні
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay

На більшій частині території країни буде переважно сонячна і спекотна погода, проте сильні дощі з грозами та шквалами, внаслідок яких вийшли з берегів річки на західній Україні, поки не припиняться в західних областях. 

У четвер, 25 червня, західні області продовжить заливати. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Західна частина України, а особливо та, яка зараз найбільше цікавить – Карпати, Прикарпаття, Буковина, – знову в дощах. Відповідно, гідрологічна ситуація залишається складною і небезпечною. Без особливої потреби не варто їхати в ці райони, хіба що з місією розумної конструктивної допомоги... На жаль, поки тривалого сухого періоду і повного припинення опадів не видно", – написала вона.

Прогноз погодиПрогноз погоди

Діденко зазначила, що в четвер на більшій частині території України буде суха погода, хіба що десь пройдуть "несподівані" дощі з грозами. Температура повітря очікується в межах 26-30 градусів, на заході України – 23-27 градусів.

У Києві 25 червня синоптик прогнозує сонячну погоду без опадів, температура повітря 28 градусів.

Водночас в Гідрометцентрі очікують, що ситуація з повінню в західних областях України має стабілізуватися до кінця поточного тижня.

Про це заявили синоптики під час засідання державної комісії під головуванням глави уряду Дениса Шмигаля, повідомляє офіційний сайт Кабінету міністрів.

"За прогнозами Укргідрометцентру, паводкова ситуація в західному регіоні має стабілізуватися до кінця цього тижня. Зараз у всіх регіонах опади поступово припиняються", - йдеться в повідомленні.

Водночас, метеорологи не виключили, що можливе істотне підвищення води в західних регіонах, і, зокрема, в річці Дністер.

Прогноз погоди 25 червня. ГідрометцентрПрогноз погоди 25 червня. Гідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, українців попередили про небезпечну погоду.

Тим часом синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

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