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27 червня 2020, субота, 08:27 18
Суспільство 2020-06-27T10:30:01+03:00
Українські Новини
До кінця карантину 35 днів. Які діють послаблення

До кінця карантину 35 днів. Які діють послаблення

Анна Рудык
Карантин, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Україна знаходиться на карантині, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19, вже 108 днів.

На засіданні Кабміну 17 червня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня.

До цієї дати залишилося 35 днів.

З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу.

Також відновлюється робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Росією АР Крим м. і Севастополь.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

З 10 червня, частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00.

Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня.

Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старше 60 років не будуть зобов'язані дотримуватися самоізоляції; відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна до п'яти чоловік, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Ослаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити.

Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Як повідомляли Українські Новини, вірусолог рекомендує менше користуватися громадським транспортом через різке зростання випадків Covid-19.

Також в Україні за добу коронавірус не виявили тільки у двох областях.

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