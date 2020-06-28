підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 червня 2020, неділя, 05:15 9
Lifestyle 2020-06-28T07:45:01+03:00
Українські Новини
Трьох знаків зодіаку чекає везіння сьогодні, — астролог

Трьох знаків зодіаку чекає везіння сьогодні, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, поради астрологів, Астрологічний прогноз, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на 28 червня 2020. Фото: geocaching.com
Гороскоп на 28 червня 2020. Фото: geocaching.com

В той час, як в суботу у Близнюків, Львів і Козерогів були труднощі, Овнам, Дівам і Стрільцям у неділю буде везти практично у ввсех справах. Детальніше про те, що зірки приготували представникам цих трьох знаків зодіаку 28 червня, розкажуть Українські Новини.

Овен

Овни в неділю можуть братися за будь-які справи. У них буде шанс впоратися з усіма складними завданнями цілком успішно і домогтися бажаного результату. Протягом усього дня буде зберігатися можливість поліпшити своє матеріальне становище і заробити. Поки інші будуть міркувати і топтатися на місці, представники цього знаку зможуть побачити правильне рішення поточних завдань і діяти ефективно. Увечері не плануйте важливих зустрічей. Цей час краще присвятити близьким і друзям.

Діва

У Дів буде хороший день для вирішення фінансових та особистих питань. В неділю багато що може вийти, представники цього знаку зможуть досягти успіху навіть там, де і не очікували отримати якусь вигоду. Головне, слід діяти активно і не відступати ні перед чим. Будь-яка отримана інформація стане в нагоді в самий найближчий час. Вечір підходить для відпочинку і домашніх справ.

Стрілець

В житті Стрільців можуть відбуватися позитивні зміни в житті. Те, що раніше здавалося недосяжним, зараз дасться легко. Представники цього знака легко впораються з поточними справами, у них вийде добитися потрібних результатів. В цей день буде легко порозумітися з людьми. Добре будуть складатися і сімейні поїздки. Стрільці відмінно проведуть час з близькими та обговорять актуальні питання в невимушеній обстановці.

Як повідомляли Українські Новини, Укргідрометцентр прогнозує, що в липні буде нестійка погода з грозами, шквалами і жаркими посушливими періодами, а температура підніметься до +41° тепла.

Раніше повідомлялося про те, що в український прокат з 2 липня виходить іспанська комедія "Чемпіони".

Більше новин про: Гороскоп поради астрологів Астрологічний прогноз Гороскоп на кожний день Гороскоп на сьогодні

У трьох знаків зодіаку можливі труднощі сьогодні, ...
Перед трьома знаками зодіаку відкриються хороші пе...
Три знаки зодіаку впораються з будь-якими трудноща...
У трьох знаків зодіаку можливі проблеми зі здоров'...
Кількість нових хворих на коронавірус за добу стрімко збільшується
МОЗ припускає посилення карантину в західних областях та Києві
Новини
У двох областях підніметься рівень води: куди краще не їхати 18:52
Збільшилася кількість областей, не готових до ослаблення карантину 17:45
Віталій Кличко. Фото: прес-служба
Кличко офіційно звернувся до правоохоронців з вимогою розслідувати діяльність будівельної мафії 16:22
ВАКС не має права розглядати апеляційну скаргу НАБУ у справі Писарука і Бахматюка, - асоціації юристів 15:38
ЄС вирішив не відкривати кордони для українців з 1 липня 13:19
більше новин
Кропачов підтвердив на поліграфі: Герус домовлявся з ним про схеми Коломойського на Центренерго, - ЗМІ 11:13
Ці "нові обличчя" цинічніші, ніж попередні, - Яхно про голову ДКАУ Усова та обшуках у мерії Одеси 12:02
Екс-депутат Мартиненко заявив, що рішення швейцарського суду ще не вступило в силу, і він оскаржив його в апеляції 10:01
В Україні за добу коронавірус не виявили тільки у двох областях 11:11 Інфографіка
Генпрокуратура закрила справу проти Писарука і Бахматюка, яку раніше незаконно відкрив Касько 12:39
більше новин
Кропачов підтвердив на поліграфі: Герус домовлявся з ним про схеми Коломойського на Центренерго, - ЗМІ 11:13
"Голос" виключив Вакарчука з виборчого списку партії 15:17
Проти гендиректора "Укрпошти" Смілянського відкрили справу 15:09 Документ
37% українців вважають, що коронавірус спеціально розробили і поширили для зменшення населення 12:00
"Укроборонпром" купив 500 журналів Forbes за 43,5 тис. гривень 17:19
більше новин
Після 4-денного зростання захворюваність на коронавірус почала падати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok