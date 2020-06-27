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27 червня 2020, субота, 12:05 9
Суспільство 2020-06-27T13:15:01+03:00
Українські Новини
Кількість нових хворих на коронавірус за добу стрімко збільшується

Кількість нових хворих на коронавірус за добу стрімко збільшується

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У Києві кількість нових хворих на коронавірус стрімко зростає і досягла 4 866 осіб, за останню добу 142 нових хворих у порівнянні з попередньою.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко написав на своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Ситуація із захворюванням коронавірусом в столиці погіршується. Кількість людей, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилася ще на 142 людини. На сьогодні в столиці вже 4 866 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав він.

Серед хворих: 72 жінки у віці від 19 до 75 років, 60 чоловіків - від 21 до 94 років, а також 6 дівчаток від 9 до 16 років і 4 хлопчика - від 2 до 15 років.

Також захворіли 4 медиків.

госпіталізували До лікарень столиці за минулу добу 16 пацієнтів, інші знаходяться на самоізоляції, під контролем медиків.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили у Дніпровському районі - 21, у Деснянському - 20, в Печерському і Дарницькому - на 19 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, карантин можуть посилити в 13 областях та в Києві.

26 червня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 948 до 42 065, кількість померлих від захворювання - на 24 людини до 1 110 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 14,5%, кількість нових летальних випадків збільшилася на 26,4%.

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