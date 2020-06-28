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  • Світ подолав психологічну позначку. На планеті зафіксовано понад 10 млрд випадків COVID-19
28 червня 2020, неділя, 08:55 6
Світ 2020-06-28T09:30:01+03:00
Українські Новини
Світ подолав психологічну позначку. На планеті зафіксовано понад 10 млрд випадків COVID-19

Світ подолав психологічну позначку. На планеті зафіксовано понад 10 млрд випадків COVID-19

Кира Молчанова
Коронавірус, Епідемія коронавірусу, коронавірус у світі, Коронавірус у США
Карантин через коронавіруса. Фото. Pixabay
Карантин через коронавіруса. Фото. Pixabay

Поки в Україні кількість заражених коронавірусом росте, у світі зареєстрували 10 мільйонів 81 тисячу випадків COVID-19. При цьому 19 5 мільйонів 458 тисяч осіб одужали, а 501 тисяча хворих померла.

Такі дані повідомляє ресурс Worldometers.

Більше всього хворих в США, Бразилії та Росії:

  • США – 2 596 537 випадків зараження;
  • Бразилія – 1 315 941 випадків зараження;
  • Росія – 627 646 випадків зараження;
  • Індія – 529 577 випадків зараження;
  • Великобританія – 310 250 випадків зараження;
  • Іспанія – 295549 випадків зараження.

За останню добу кількість нових хворих у світі зросло на 176 тисяч. В цей же день померли 4547 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус в Києві 26 червня порівняно з попередньою добою збільшилась на 142 людини до 4 866.

На цьому тлі Київська область посилила карантин.

У зв'язку з цим карантин може бути посилений у 13 областях.

Також 26 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 948 до 42 065, кількість померлих від захворювання - на 24 людини до 1 110 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 14,5%, кількість нових летальних випадків збільшилася на 26,4%.

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