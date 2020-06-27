У трьох знаків зодіаку можливі труднощі сьогодні, — астролог

В суботу зірки приготували Близнюкам, Левам і Козерогам труднощі, у той час, як в п'ятницю вони обіцяли Ракам, Скорпіонам і Рибам приємні сюрпризи. Про те, що саме чекає представників цих знаків зодіаку 27 червня, розкажуть Українські Новини.

Близнюки

Зірки радять Близнюкам бути обережними у вирішенні фінансових питань у цей день. Будь-який ризик не виправданий. Слід уникати заплутаних ситуацій і не геройствувати там, де цього можна уникнути. Представникам цього знаку слід продумувати свої дії заздалегідь і не вплутуватися в сумнівні угоди. В цей день суботу також не слід переоцінювати свої можливості і ставитися до справ поверхнево.

Лев

У Львів буде складний день, протягом якого проблеми можуть виникати буквально на кожному кроці. Зірки радять діяти з розумом і не давати необдуманих обіцянок. Також до вечора постарайтеся завершити раніше розпочаті справи і впоратися з поточними рутинними завданнями. Вечір можна провести в компанії друзів або близьких. Це допоможе розслабитися і забути про проблеми.

Козеріг

У Козерогів буде складний день. Зірки радять перевіряти будь-яку інформацію і не діяти необачно, покладаючись на думку інших. У суботу також слід обходити стороною тих, кому не надто довіряєте і з ким не готові поділитися секретами. У цей день слід проявляти обережність і з грошима, адже саме у фінансовій можна очікувати деяких проблем. При цьому самотнім Козерогам пощастить у коханні. Навіть тим, хто не чекав подібного.

Як повідомляли Українські Новини, у другій половині тижня в Україну повернеться спека.