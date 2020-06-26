У Києві знову зростає кількість нових випадків коронавірусу

Тоді як Україна знову б'є антирекорд за добовою захворюваністю на коронавірус, у Києві знову фіксують зростання захворюваності на COVID-19. За даними на 25 червня в Києві, порівняно з попередньою добою збільшилось на 115 осіб до 4 724, померлих — на 1 людини до 102.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 115 осіб. Один летальний випадок. Всього від коронавірусу померли 102 жителі столиці. На сьогодні вже в нашому місті 4 724 підтверджених випадків захворювання COVID-19", — сказав він.

Серед хворих: 58 жінок віком від 19 до 85 років, 49 чоловіки від 18 до 78 років, а також 4-річна дівчинка, 7 хлопчиків — від 3 до 15 років.

Також захворіли 9 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували за минулу добу 25 пацієнтів, інші на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу одужали 17 людей, за весь час одужали 1 490 людей.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили у Дарницькому районі - 19, у Дніпровському і Оболонському - по 18, у Деснянському - 15.

Як повідомляли Українські Новини, 24 червня кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 81 людину до 4 609, серед хворих 3 медиків.