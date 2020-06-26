підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 червня 2020, пʼятниця, 13:29 5
Суспільство 2020-06-26T14:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві знову зростає кількість нових випадків коронавірусу

У Києві знову зростає кількість нових випадків коронавірусу

Елизавета Кесельман
Коронавірус. Фото. Pixabay
Коронавірус. Фото. Pixabay

Тоді як Україна знову б'є антирекорд за добовою захворюваністю на коронавірус, у Києві знову фіксують зростання захворюваності на COVID-19. За даними на 25 червня в Києві, порівняно з попередньою добою збільшилось на 115 осіб до 4 724, померлих — на 1 людини до 102.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 115 осіб. Один летальний випадок. Всього від коронавірусу померли 102 жителі столиці. На сьогодні вже в нашому місті 4 724 підтверджених випадків захворювання COVID-19", — сказав він.

Серед хворих: 58 жінок віком від 19 до 85 років, 49 чоловіки від 18 до 78 років, а також 4-річна дівчинка, 7 хлопчиків — від 3 до 15 років.

Також захворіли 9 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували за минулу добу 25 пацієнтів, інші на самоізоляції, під контролем медиків.

За минулу добу одужали 17 людей, за весь час одужали 1 490 людей.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили у Дарницькому районі - 19, у Дніпровському і Оболонському - по 18, у Деснянському - 15.

Як повідомляли Українські Новини, 24 червня кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 81 людину до 4 609, серед хворих 3 медиків.

Більше новин про:

Перевалило за тисячу: в Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус
Через повені на заході України були підтоплені 11 закладів охорони здоров'я
Новини
На вулицях з'являться психічно хворі люди, які будуть вас атакувати, – психіатр 13:52
У Києві знову зростає кількість нових випадків коронавірусу 13:29
Спалах коронавірусу зафіксовано на речовому ринку "Троєщина" в Києві, — Кличко 13:21
Купівля нерухомості подорожчає, – Асоціація рієлторів 13:10
Ветеран "Азову" Кудряшов викликав на двобій депутата від ОПЗЖ Киву 13:06
більше новин
Ці "нові обличчя" цинічніші, ніж попередні, - Яхно про голову ДКАУ Усова та обшуках у мерії Одеси 12:02
Ми плануємо створення реабілітаційних комплексів для співробітників, які були в зоні АТО, - в.о. голови ДФС Солодченко 17:10
Скандал із залякуванням Супрун: водієм "таємного" авто виявився екорейдер Куфтирьов, - ЗМІ 17:23
Кропачов підтвердив на поліграфі: Герус домовлявся з ним про схеми Коломойського на Центренерго, - ЗМІ 11:13
Поліція затримала активістів, які планували зірвати акцію Нацкорпусу в Запоріжжі, - ЗМІ 20:16
більше новин
Кропачов підтвердив на поліграфі: Герус домовлявся з ним про схеми Коломойського на Центренерго, - ЗМІ 11:13
Україна 106-й день на карантині. Що дозволено 08:29
У 32 вчителів на Львівщині виявили COVID-19. Їх не допустили до проведення ЗНО 13:07
В Україні третій день поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом 09:47 Карта
Ще одну область України може затопити: українцям порадили не їхати на відпочинок 17:38
більше новин
Зеленський заснував день митника 25 червня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok