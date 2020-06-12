Холодний дощовий фронт остудить спеку. Синоптик попередила про непросту погоду найближчими днями

В Україну прийде холодний атмосферний фронт з півночі принесе послаблення спеки та короткочасні дощі з грозами, а також.

Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За словами синоптика, в більшості областей України вже в неділю вдень очікується +22 +28 градусів, тільки на сході спека ще затримається.

12 червня в Україні буде спекотно, +29 +35 градусів, лише в західних областях свіже, протягом дня +24 +29 градусів."Грозові західні дощі можуть локально досягти півдня, Вінницької та Житомирської області, тому під час дощів в цих регіонах очікується короткочасне послаблення спеки до +25 +29 градусів", - написала синоптик.

Від спеки ще трохи буде рятувати поривчастий північно-східний вітер.

У Києві п'ятниця обіцяє бути спекотною й сухою, вдень +32 +34 градуси.

В суботу почнуть потроху набігати хмари фронту, і вже в другій половині дня чи ввечері, а також у неділю є ймовірність короткочасних дощів з грозами.

14-го червня спека послабшає. І всю наступну тиждень температура повітря очікується більш комфортною.

"Погода найближча - непроста, з метаморфозами від спеки до свіжості, від високого тиску до нижчого, від сліпучого сонця до хмарної грозі, від задушливого штилю до шквалу, так що тримайтеся міцно за здоровий глузд, особливо у вихідні", - порадила Діденко.

Прогноз погоди 14 червня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали докладний прогноз погоди на все літо в Україні. Влітку 2020 року очікується аномальна спека і катаклізми. Українців очікує спекотне літо з великою кількістю днів з високою температурою — 25-30 градусів і вище.

Тим часом, на День Конституції в Україні буде 3 офіційних вихідних дні.