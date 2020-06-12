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  • Холодний дощовий фронт остудить спеку. Синоптик попередила про непросту погоду найближчими днями
12 червня 2020, пʼятниця, 05:30 12 Карта
Lifestyle 2020-06-12T07:30:04+03:00
Українські Новини
Холодний дощовий фронт остудить спеку. Синоптик попередила про непросту погоду найближчими днями

Холодний дощовий фронт остудить спеку. Синоптик попередила про непросту погоду найближчими днями

Валерия Драгомирова
Погода, Прогноз погоди, К, погода в Україні, Похолодання, Дощі, спека
Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

В Україну прийде холодний атмосферний фронт з півночі принесе послаблення спеки та короткочасні дощі з грозами, а також.

Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За словами синоптика, в більшості областей України вже в неділю вдень очікується +22 +28 градусів, тільки на сході спека ще затримається.

12 червня в Україні буде спекотно, +29 +35 градусів, лише в західних областях свіже, протягом дня +24 +29 градусів."Грозові західні дощі можуть локально досягти півдня, Вінницької та Житомирської області, тому під час дощів в цих регіонах очікується короткочасне послаблення спеки до +25 +29 градусів", - написала синоптик.

Від спеки ще трохи буде рятувати поривчастий північно-східний вітер.

У Києві п'ятниця обіцяє бути спекотною й сухою, вдень +32 +34 градуси.

В суботу почнуть потроху набігати хмари фронту, і вже в другій половині дня чи ввечері, а також у неділю є ймовірність короткочасних дощів з грозами.

14-го червня спека послабшає. І всю наступну тиждень температура повітря очікується більш комфортною.

"Погода найближча - непроста, з метаморфозами від спеки до свіжості, від високого тиску до нижчого, від сліпучого сонця до хмарної грозі, від задушливого штилю до шквалу, так що тримайтеся міцно за здоровий глузд, особливо у вихідні", - порадила Діденко.

Прогноз погоди 14 червня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди 14 червня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали докладний прогноз погоди на все літо в Україні. Влітку 2020 року очікується аномальна спека і катаклізми. Українців очікує спекотне літо з великою кількістю днів з високою температурою — 25-30 градусів і вище.

Тим часом, на День Конституції в Україні буде 3 офіційних вихідних дні.

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