Вийшов новий тизер українського анімаційного фільму "Віктор Робот" із саундтреками ДахаБраха і Dakh Daughters

У той час як юні глядачі очікують на прем'єру анімаційного фільму "23 образи Петрика П'яточкіна", на простори інтернету вийшов новий тизер української анімаційної фантастичної стрічки "Віктор Робот" – історії про дружбу і пригоди, які відбуваються в далекому майбутньому. Про це повідомляє Артхаус Трафік.

Режисер і художник картини – Анатолій Лавренишин, учасник і переможець міжнародних кіно та анімаційних фестивалів International Film Festival Rotterdam, Annecy International Animated Film Festival International Short Film Festival Clermont-Ferrand та інших.

Свої голоси головним героям подарували українські зірки: Римма Зюбіна, Віктор Жданов, Василь Мазур, Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв. У фільмі звучать хітові саундтреки у виконанні Dakh Daughters, Антона Слєпакова ("Водії"), Мар'яни Головко і Марка Галаневича ("ДахаБраха").

Фільм створений студією анімації "Червоний собака" за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Прокат "Віктора Робота" запланований на березень 2021 року.

Далеке майбутнє. Штучна зірка, яка повинна забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки, який створив це світило. Однак він таємничо зникає. Дівчинка разом з помічником – крихітним роботом Віктором – вирушає на його пошуки. Так починаються захопливі пригоди двох друзів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Києві пройшов 15-й фестиваль французького кіно, а також на початку року відбувся фестиваль "Вечори французького кіно".

Тим часом кращим дитячим фільмом 2019 року став "Фокстер & Макс".