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24 травня 2019, пʼятниця, 17:42 12
Судова влада 2019-05-24T19:15:02+03:00
Українські Новини
Суд звільнив екс-начальника генштабу Заману з-під варти

Суд звільнив екс-начальника генштабу Заману з-під варти

Володимир Замана. Фото: Замана Володимир Михайлович/Facebook
Володимир Замана. Фото: Замана Володимир Михайлович/Facebook

Апеляційний суд звільнив з-під варти колишнього начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил Володимира Заману, розслідування у справі підозри у держзраді якого завершили 16 травня.

Про це сказано в повідомленні на сторінці Замани в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Генерал-полковник Володимир Замана на свободі, тільки що Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду і звільнив генерала!!!" - сказано в ньому.

Підозрюваному та його захисникам 16 був травня надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

Після цього справу буде передано в суд.

Як повідомляли Українські Новини, 25 лютого екс-начальнику Генштабу Замані повідомили про підозру у держзраді. Раніше Військова прокуратура затримала Заману.

Пізніше генпрокуратура отримала доступ до електронного листування Замани.

Тим часом в Генштабі визнали нестачу укомплектованості військовою технікою та озброєнням.

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