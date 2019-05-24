Суд звільнив екс-начальника генштабу Заману з-під варти

Апеляційний суд звільнив з-під варти колишнього начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил Володимира Заману, розслідування у справі підозри у держзраді якого завершили 16 травня.\r\nПро це сказано в повідомленні на сторінці Замани в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Генерал-полковник Володимир Замана на свободі, тільки що Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду і звільнив генерала!!!" - сказано в ньому.\r\nПідозрюваному та його захисникам 16 був травня надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.\r\nПісля цього справу буде передано в суд.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 25 лютого екс-начальнику Генштабу Замані повідомили про підозру у держзраді. Раніше Військова прокуратура затримала Заману. \r\nПізніше генпрокуратура отримала доступ до електронного листування Замани.\r\nТим часом в Генштабі визнали нестачу укомплектованості військовою технікою та озброєнням.