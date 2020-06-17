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17 червня 2020, середа, 21:11 7
Силові структури 2020-06-17T21:45:02+03:00
Українські Новини
Офіс Генпрокурора відсторонив свого співробітника від справи хабара Ситнику і Холодницькому

Офіс Генпрокурора відсторонив свого співробітника від справи хабара Ситнику і Холодницькому

Ольга Фандорина
Генпрокуратура, НАБУ, САП, Назар Холодницький, Артем Ситник, Хабар
Офіс Генпрокурора. Фото: 5 канал
Офіс Генпрокурора. Фото: 5 канал

Офіс генерального прокурора відкрив дисциплінарне провадження і відсторонив свого співробітника від посади у справі про давання хабара 5 млн доларів директору Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артему Ситнику та керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому за закриття справи проти екс-міністра екології Миколи Злочевського.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в офісі Генпрокурора.

"Відкрили дисциплінарне провадження. Від посади на час перевірки усунули", — сказав він.

З його слів, цього співробітника також опитали і перевірили на поліграфі.

Офіс генпрокурора також очікує від НАБУ і САП допиту з участю цього співробітника, якого досі не було проведено.

НАБУ І САП затримали першого заступника начальника Управління Державної податкової служби в Києві та двох довірених осіб колишнього міністра екології Миколи Злочевського за підозрою в даванні 5 млн доларів хабара керівникам САП і НАБУ Назару Холодницкому і Артему Ситнику за закриття епізоду проти Злочевського, який стосується виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту Реал-банку бізнесмена Сергія Курченка. Адвокати Ілляшенко заявили, що один з фігурантів заражений коронавірусом, тому всіх потрібно відправити під домашній арешт.

 
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