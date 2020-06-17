Офіс Генпрокурора відсторонив свого співробітника від справи хабара Ситнику і Холодницькому

Офіс генерального прокурора відкрив дисциплінарне провадження і відсторонив свого співробітника від посади у справі про давання хабара 5 млн доларів директору Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артему Ситнику та керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому за закриття справи проти екс-міністра екології Миколи Злочевського.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в офісі Генпрокурора.

"Відкрили дисциплінарне провадження. Від посади на час перевірки усунули", — сказав він.

З його слів, цього співробітника також опитали і перевірили на поліграфі.

Офіс генпрокурора також очікує від НАБУ і САП допиту з участю цього співробітника, якого досі не було проведено.