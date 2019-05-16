Розслідування проти екс-начальника Генштабу Замани, підозрюваного у держзраді, завершено

Головна військова прокуратура завершила розслідування кримінального провадження стосовно колишнього начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил Володимира Замани за підозрою в державній зраді.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби військової прокуратури.\r\nПідозрюваному та його захисникам 16 травня надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.\r\nПісля цього справу буде передано до суду.\r\nРаніше суд продовжив арешт Замани до 17 червня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, генпрокуратура отримала доступ до електронного листування екс-начальника Генштабу Замани.\r\nРаніше військова прокуратура затримала екс-начальника Генштабу Заману.