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16 травня 2019, четвер, 22:13 5
Судова влада 2019-05-16T22:18:14+03:00
Українські Новини
Розслідування проти екс-начальника Генштабу Замани, підозрюваного у держзраді, завершено

Розслідування проти екс-начальника Генштабу Замани, підозрюваного у держзраді, завершено

Володимир Замана. Фото: Міноборони України
Володимир Замана. Фото: Міноборони України

Головна військова прокуратура завершила розслідування кримінального провадження стосовно колишнього начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил Володимира Замани за підозрою в державній зраді.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби військової прокуратури.

Підозрюваному та його захисникам 16 травня надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

Після цього справу буде передано до суду.

Раніше суд продовжив арешт Замани до 17 червня.

Як повідомляли Українські Новини, генпрокуратура отримала доступ до електронного листування екс-начальника Генштабу Замани.

Раніше військова прокуратура затримала екс-начальника Генштабу Заману.

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