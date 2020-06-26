У кожному рядку лише крапки. Херсонські ЗМІ, яких не пустили на зустріч із Зеленським, випустили "порожні" новини

У кожному рядку лише крапки. Херсонські ЗМІ, яких не пустили на зустріч із Зеленським, випустили "порожні" нов

У той час, як МОЗ надає рекомендації жителям Західної України, що потрапили в надзвичайну ситуацію внаслідок повені, Президент України Володимир Зеленський, який після поїздки в Івано-Франківську область, де йому довелося запозичити чоботи у місцевого жителя, прибув в Херсон, однак деякі місцеві ЗМІ на зустріч з главою держави не акредитували, і вони випустили "порожні" новини з цієї нагоди.

Українські Новини зібрали скріншоти оригінальних новин херсонських видань.

Журналісти уточнюють, що Херсонська облдержадміністрація не публікувала анонсу про візит Зеленського. У відповідь на прохання акредитувати ЗМІ, там відповідали, що поки точно не знають, чи прилетить Президент.

Так, видання "Південна інформаційна компанія" опублікувало інформацію про те, що Президент "відвідав Херсонський морський порт, де підписав якийсь документ". Замість фотографії в новину вставлений рисунок, який позначений як малюнок дівчинки, яка була на зустрічі.

Скріншот "Південна інформаційна кампанія"

Видання "Міст" теж повідомляє про візит Зеленського, але замість тексту публікує тільки точки і пробіли між ними.

Скріншот видання "Міст"

Видання Nova Media опублікувало кілька порожніх новин з обривами фраз, в яких тільки згадується прізвище Президента.

Скріншот видання Nova Media

Новину видання "Херсон.Медіа" про візит Зеленського не містить нічого, крім тексту: "Зеленський, перебуваючи в Херсоні з робочим візитом, зробив ексклюзивне селфі з редакцією видання "Херсон-Медіа". "Я вважаю, що ... ..", - заявив Зеленський".

Херсонське видання "Кавун.City" пояснює, що про візит Президента не було ніяких офіційних заяв, а журналісти не отримали жодної офіційної інформації про приліт Зеленського. Тому новини у видання виглядають порожніми.

Скріншот видання "Кавун.City"

Як повідомляли Українські Новини, напередодні Президент Володимир Зеленський їздив в Івано-Франківську область.

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України вважає образливими слова Президента України Володимира Зеленського про далекобійників, яких він назвав "засранцями".