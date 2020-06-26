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26 июня 2020, пятница, 13:53 43
Президент 2020-06-26T13:58:47+03:00
Українські Новини
Дальнобойщики считают оскорбительными слова Зеленского, который назвал их засра*цами

Дальнобойщики считают оскорбительными слова Зеленского, который назвал их засра*цами

Елизавета Кесельман
Перевозки, Дороги, Фура, Владимир Зеленский, Дальнобойщики
Фуры. Дальнобойщики. Фото: pexels
Фуры. Дальнобойщики. Фото: pexels

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины считает оскорбительными слова Президента Украины Владимира Зеленского о дальнобойщиках, который назвал из "засранцами". Об этом Українським Новинам сообщил Президент АсМАП Леонид Костюченко.

"Конечно, неприятно слышать оскорбительные слова в адрес людей, которые в тяжелое для экономики страны время делают все возможное для обеспечения хозяйственного комплекса и населения всеми необходимыми товарами. В условиях пандемии водители проявили героизм, не побоюсь этого слова! Во внешнеэкономической деятельности, автомобили – наверное, единственный вид транспорта, который на то время объединял наше государство с зарубежными странами, доставляя экспортно-импортные грузы. Но почти 1,5 млн водителей коммерческого грузового транспорта получили "благодарность" от Президента…", - отметил Костюченко.

Костюченко также сообщает, что члены АсМАП слова Президента не воспринимают на свой счет, поскольку большинство транспортных компаний, что входят в состав АсМАП, в обязательном порядке проходят взвешивание.

Кроме того, Президент АсМАП отмечает, что сейчас власть декларирует усиление разных видов контроля; это мало влияет на улучшение качества работы водителей, и в наименьшей мере обеспечивает выполнение нормативно-правовых актов (в том числе и касательно соблюдения весовых параметров).

Это приводит к оттоку профессиональных водителей из Украины в страны Европы (например, Польшу, Литву, Латвию, Германию).

"Поэтому, к действующей власти возникает много вопросов: почему не оформляются результаты, как это предусмотрено нормативными актами, и водителям не выдаются соответствующие справки, которые бы сделали невозможными повторные взвешивания; почему, к примеру, в Венгрии весы показывают норму, а при въезде в Украину – на тонну больше; …почему нынешняя власть не спешит законодательно регулировать вопрос о несении ответственности отправителя за результаты перегруза?.. И список вопросов можно продолжать", - отметил Костюченко.

Как сообщали Українські Новини, в Верховной Раде хотят потратить деньги из фонда борьбы с коронавирусом на ремонт дорог.

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