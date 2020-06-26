Повені на заході України можуть призвести до спалаху тифу, дизентерії та гепатиту А

У той час, як Зеленський розповів як допомагатиме постраждалим від негоди жителям, повені на Західній Україні можуть призвести до спалаху тифу, дизентерії, гепатиту А та інших інфекційних хвороб. Жителям постраждалих областей рекомендують кип'ятити воду. Про це зазначається в повідомленні Центру громадського здоров'я при МОЗ України в Facebook.

Повідомляється, що в умовах повені та паводків можливі підтоплення звалищ і сховищ гною, у зв'язку з чим зростає ризик спалахів інфекційних хвороб і харчових отруєнь. "При реальній загрозі забруднення питної води збудниками вірусного гепатиту А, черевного тифу, дизентерії, ентеровірусної інфекції та інших інфекційних хвороб, необхідно дотримуватись простих правил профілактики", - зазначають у Центрі громадського здоров'я.

Для профілактики інфекційних хвороб:

Обов'язково кип'ятіть питну воду. Не вживайте воду з децентралізованих джерел у місцях підтоплення, воду сумнівної якості з наземних водоймищ. Бажано використовувати воду в пляшках.

Не пийте воду з відкритих водойм, підтоплених або невідомих колодязів і джерел, які можуть бути забрудненими.

Для харчування використовуйте тільки якісні продукти. Овочі і фрукти необхідно добре мити, а щодо м'яса, риби та яєць необхідно дотримуватися норми термічної обробки.

Дотримуйтесь правил особистої гігієни і стежити, щоб їх дотримувалися діти.

Після сходу води необхідно провести рекультивацію земель, перекопати городи і присадибні ділянки; вичистити вигрібні ями і обробити хлорним вапном; очистити і продезінфікувати колодязі; провести дератизацію в місцях можливого скупчення гризунів.

При появі симптомів (підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головний біль, болі в животі, нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипи на тілі, поява гнійників і т. д.) потрібно терміново звернутися за медичною допомогою.

Рекомендації населенню у зв'язку з повінню. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, СБУ розслідує причини повеней в західних областях за статтею "Екоцид". Також еколог вважає, що вирубування лісів є головною причиною повеней на Заході України.