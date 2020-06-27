Долар трохи подорожчав. Як змінювався офіційний курс за тиждень

У період з 22 по 29 червня Національний банк встановлював гривню за 26,6-26,7, водночас на понеділок, 30 червня, НБУ підвищив курс гривні до 26,6922 UAH/USD.

Українські Новини показують динаміку офіційного курсу за тиждень.

Офіційний курс, який встановлює НБУ о 15:30, починає діяти тільки на наступний робочий день після встановлення.

Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:

22 червня 23 червня 24 червня 25 червня 26-29 червня 30 червня 26,7207 26,6695 26,6078 26,6509 26,7002 26,6922

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 30 червня:

Код валюты Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс 036 AUD 1 австралійський долар 18,3589 944 AZN 1 азербайджанський манат 15,6598 975 BGN 1 болгарський лев 15,3139 933 BYN 1 білоруський рубль 11,1809 410 KRW 100 вона 2,2232 344 HKD 1 гонконгський долар 3,4440 208 DKK 1 данська крона 4,0190 840 USD 1 долар США 26,6922 978 EUR 1 євро 29,9500 818 EGP 1 єгипетський фунт 1,6521 392 JPY 10 ієна 2,4961 985 PLN 1 злотий 6,7002 356 INR 10 індійська рупія 3,5282 124 CAD 1 канадський долар 19,5468 191 HRK 1 куна 3,9630 484 MXN 1 мексиканський песо 1,1710 498 MDL 1 молдовський лей 1,5409 376 ILS 1 новий ізраїльський шекель 7,7811 554 NZD 1 новозеландський долар 17,1804 578 NOK 1 норвезька крона 2,7522 710 ZAR 1 ренд 1,5459 643 RUB 10 російський рубль 3,8451 946 RON 1 румунський лей 6,1852 360 IDR 1000 рупія 1,8762 682 SAR 1 саудівський ріял 7,1155 702 SGD 1 сінґапурський долар 19,1809 960 XDR 1 СПЗ 36,7806 398 KZT 100 тенге 6,6349 949 TRY 1 турецька ліра 3,8936 348 HUF 100 форінт 8,4325 826 GBP 1 фунт стерлінгів 33,077 203 CZK 1 чеська крона 1,1162 752 SEK 1 шведська крона 2,8579 756 CHF 1 швейцарський франк 28,1727 156 CNY 1 юань женьміньбі 3,7711

Як повідомляли Українські Новини, після незначного зростання минулого тижня долар в обмінниках знову впав.

Тим часом в НБУ заявили, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків.