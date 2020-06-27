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27 червня 2020, субота, 05:25 6
Фінанси 2020-06-27T05:45:01+03:00
Українські Новини
Долар трохи подорожчав. Як змінювався офіційний курс за тиждень

Долар трохи подорожчав. Як змінювався офіційний курс за тиждень

Валерия Драгомирова
Курс валют, курс гривні, динаміка курсу гривні, Динаміка курсу долара
Курс долара
Курс долара

У період з 22 по 29 червня Національний банк встановлював гривню за 26,6-26,7, водночас на понеділок, 30 червня, НБУ підвищив курс гривні до 26,6922 UAH/USD.

Українські Новини показують динаміку офіційного курсу за тиждень.

Офіційний курс, який встановлює НБУ о 15:30, починає діяти тільки на наступний робочий день після встановлення.

Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:

22 червня 23 червня 24 червня 25 червня 26-29 червня 30 червня
26,7207 26,6695 26,6078 26,6509 26,7002 26,6922

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 30 червня:

Код валюты Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 1 австралійський долар 18,3589
944 AZN 1 азербайджанський манат 15,6598
975 BGN 1 болгарський лев 15,3139
933 BYN 1 білоруський рубль 11,1809
410 KRW 100 вона 2,2232
344 HKD 1 гонконгський долар 3,4440
208 DKK 1 данська крона 4,0190
840 USD 1 долар США 26,6922
978 EUR 1 євро 29,9500
818 EGP 1 єгипетський фунт 1,6521
392 JPY 10 ієна 2,4961
985 PLN 1 злотий 6,7002
356 INR 10 індійська рупія 3,5282
124 CAD 1 канадський долар 19,5468
191 HRK 1 куна 3,9630
484 MXN 1 мексиканський песо 1,1710
498 MDL 1 молдовський лей 1,5409
376 ILS 1 новий ізраїльський шекель 7,7811
554 NZD 1 новозеландський долар 17,1804
578 NOK 1 норвезька крона 2,7522
710 ZAR 1 ренд 1,5459
643 RUB 10 російський рубль 3,8451
946 RON 1 румунський лей 6,1852
360 IDR 1000 рупія 1,8762
682 SAR 1 саудівський ріял 7,1155
702 SGD 1 сінґапурський долар 19,1809
960 XDR 1 СПЗ 36,7806
398 KZT 100 тенге 6,6349
949 TRY 1 турецька ліра 3,8936
348 HUF 100 форінт 8,4325
826 GBP 1 фунт стерлінгів 33,077
203 CZK 1 чеська крона 1,1162
752 SEK 1 шведська крона 2,8579
756 CHF 1 швейцарський франк 28,1727
156 CNY 1 юань женьміньбі 3,7711

Як повідомляли Українські Новини, після незначного зростання минулого тижня долар в обмінниках знову впав.

Тим часом в НБУ заявили, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків.

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