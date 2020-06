У Шотландії невідомий з ножем напав на людей в готелі. Три людини загинули

У центрі Глазго тільки недавно дозволили роботу готелів, проте вже в одному з них у самому центрі міста невідомий чоловік напав з ножем на людей і вбив трьох.

Про це повідомляє ВПС.

Інцидент стався в тризірковому готелі "Park Inn". На місце події приїхала поліція. За даними британських ЗМІ, нападник, ймовірно, був застрелений.

За попередньою інформацією, шість осіб в ході події отримали поранення і їх відвезли в лікарню.

Поліція Шотландії заявила, що ситуація була під контролем і не було небезпеки для великої кількості людей.

Збройні офіцери залишаються на місці події біля готелю.

Тим часом, очевидці викладають відео з місця події. Там багато озброєних поліційних, а територія біля готелю оточена.

#Glasgow police officers run towards danger to save lives and deal with an armed subject. One police officer is stabbed for their trouble. Remarkable people. Media: This anti-police narrative MUST STOP. #BlueLivesMatter #ThinBlueLine pic.twitter.com/yxMo8FsGXD

— FoxtrotCop 🇬🇧 (@Foxtrot_Cop) June 26, 2020

