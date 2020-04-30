У Харкові на вулиці затримали оголену жінку з ножем і головою доньки в пакеті

У четвер, 30 квітня, в Харкові поліцейські затримали на вулиці оголену жінку з ножем, яка тримала пакет з відрізаною головою своєї дочки, в той час, як ДСНС ліквідувала пожежу недалеко від арсеналу в Балаклії Харківської області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції в Харківській області.

Так, повідомляється, що в четвер близько 06:00 у Холодногірський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Полтавський Шлях йде оголена жінка. Виїхавши на місце події поліцейські виявили громадянку в неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншій - пакет, в якому знаходилася відрізана жіноча голова.

Пояснювати і розповідати поліцейським про те, що сталося жінка відмовилася. Для з'ясування обставин події її доставили в Холодногірської відділу поліції.

"30 квітня о 8:25 зі служби "102" до Дергачівського відділу поліції надійшла інформація про звернення 40-річного жителя села Подвірки. Він повідомив, що вранці за місцем проживання в сусідній кімнаті виявив тіло своєї 13-річної племінниці. Чоловік живе в будинку разом зі своєю 38-річною сестрою та її дочкою", - додали в поліції Харкова.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дергачівського відділу поліції.

Всі обставини події встановлюються.

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