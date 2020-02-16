У центрі Москви в церкву увірвався чоловік з ножем і порізав людей

У центрі Москви чоловік з ножем у неділю, 16 лютого, напав на парафіян храму Святителя Миколая, дві людини отримали поранення, повідомляє ТАСС з посиланням на МВС РФ.

"Співробітники поліції по гарячих слідах затримали 26-річного жителя Липецької області, який вранці 16 лютого увійшов в будівлю храму на Бакунинской вулиці і ножем заподіяв тілесні ушкодження двом громадянам. Постраждалі направлені в медичні установи для надання допомоги", - сказала вона.

Наголошується, що поліцейські встановлюють причини і обставини події, а також вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Джерело агентства повідомило, що чоловік, за попередніми даними, перебував в неадекватному стані.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді на Лондонському мосту чоловік з ножем напав на перехожих, в результаті чого загинули дві людини. Поліція застрелила нападника. в Лондоні перекрили міст через Темзу через повідомлення про стрілянину.