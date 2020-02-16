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  • У центрі Москви в церкву увірвався чоловік з ножем і порізав людей
16 лютого 2020, неділя, 11:12 16
Світ 2020-02-16T11:55:20+02:00
Українські Новини
У центрі Москви в церкву увірвався чоловік з ножем і порізав людей

У центрі Москви в церкву увірвався чоловік з ножем і порізав людей

Ольга Фандорина
Москва, Росія, Церква, Поножовщина
Ніж. Вбивство. Злочин. Фото: z-city.com.ua
Ніж. Вбивство. Злочин. Фото: z-city.com.ua

У центрі Москви чоловік з ножем у неділю, 16 лютого, напав на парафіян храму Святителя Миколая, дві людини отримали поранення, повідомляє ТАСС з посиланням на МВС РФ.

"Співробітники поліції по гарячих слідах затримали 26-річного жителя Липецької області, який вранці 16 лютого увійшов в будівлю храму на Бакунинской вулиці і ножем заподіяв тілесні ушкодження двом громадянам. Постраждалі направлені в медичні установи для надання допомоги", - сказала вона.

Наголошується, що поліцейські встановлюють причини і обставини події, а також вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Джерело агентства повідомило, що чоловік, за попередніми даними, перебував в неадекватному стані.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді на Лондонському мосту чоловік з ножем напав на перехожих, в результаті чого загинули дві людини. Поліція застрелила нападника. в Лондоні перекрили міст через Темзу через повідомлення про стрілянину.

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