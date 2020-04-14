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14 квітня 2020, вівторок, 20:56 36
Силові структури 2020-04-14T21:07:28+03:00
Українські Новини
СБУ підозрює першого заступника Кличка у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника, - джерело

СБУ підозрює першого заступника Кличка у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника, - джерело

Надежда Комендантова
КМДА, Микола Поворозник, вимагання хабара, хабарництво, хабар чиновнику, отримання хабара, корупція в КМДА
Затримання на хабарі.
Затримання на хабарі.

Після того, як раніше чиновники КМДА погоріли на розкрадання мільйонів бюджетних коштів, Служба безпеки України підозрює першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколу Поворозника у вимаганні через посередника 125 тис. доларів хабара від представника компанії-забудовника за вплив на прийняття рішення про погодження містобудівних умов і обмежень.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

За його словами, операцію проводило управління СБУ у Києві та області в рамках розслідування справи за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу.

Затримання на хабарі посередника Поворозника.Затримання на хабарі посередника Поворозника.

У вівторок правоохоронці затримали посередника після отримання неправомірної вигоди в сумі 60 000 доларів.

Затримання посередника першого заступника Кличко.Затримання посередника першого заступника Кличка.

Задокументовано, що посередник з метою отримання грошових коштів діяв за вказівкою і погодженням з Поворозником, також вони мали намір отримати і з іншого об'єкта будівництва 246 000 доларів.

В даний час в КМДА проводяться невідкладні обшуки.

Як повідомляли Українські Новини, раніше СБУ провела обшук в столичному бізнес-центрі: під підозрою – Столар.

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