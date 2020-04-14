СБУ підозрює першого заступника Кличка у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника, - джерело

Після того, як раніше чиновники КМДА погоріли на розкрадання мільйонів бюджетних коштів, Служба безпеки України підозрює першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколу Поворозника у вимаганні через посередника 125 тис. доларів хабара від представника компанії-забудовника за вплив на прийняття рішення про погодження містобудівних умов і обмежень.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

За його словами, операцію проводило управління СБУ у Києві та області в рамках розслідування справи за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу.

Затримання на хабарі посередника Поворозника.

У вівторок правоохоронці затримали посередника після отримання неправомірної вигоди в сумі 60 000 доларів.

Затримання посередника першого заступника Кличка.

Задокументовано, що посередник з метою отримання грошових коштів діяв за вказівкою і погодженням з Поворозником, також вони мали намір отримати і з іншого об'єкта будівництва 246 000 доларів.

В даний час в КМДА проводяться невідкладні обшуки.

Як повідомляли Українські Новини, раніше СБУ провела обшук в столичному бізнес-центрі: під підозрою – Столар.