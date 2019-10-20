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20 жовтня 2019, неділя, 19:55 3
Кабмін 2019-10-20T19:55:02+03:00
Українські Новини
Кабмін призначив луганського, кіровоградського та чернігівського губернатора

Кабмін призначив луганського, кіровоградського та чернігівського губернатора

призначення губернатора

Кабінет Міністрів схвалив призначення головою Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая, Чернігівської - Андрія Прокопенка, Кіровоградської - Андрія Балоня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

Гайдай - колишній голова Мукачівської районної державної адміністрації.

Прокопенко - колишній депутат Чернігівської обласної ради від фракції "Наш край".

Балоня - колишній заступник голови Харківської облдержадміністрації.

Як повідомляли Українськi Новини, 9 жовтня Кабмін схвалив призначення головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого, Тернопільської - Ігоря Сопеля, Харківської - Олексія Кучера.

Також Кабінет міністрів погодив призначення Чернишова на посаду голови Київської ОДА.

Голова Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку.

Раніше 3 заступників голови Львівської обладміністрації подали у відставку.

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