Кабмін призначив луганського, кіровоградського та чернігівського губернатора

Кабінет Міністрів схвалив призначення головою Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая, Чернігівської - Андрія Прокопенка, Кіровоградської - Андрія Балоня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини. Гайдай - колишній голова Мукачівської районної державної адміністрації. Прокопенко - колишній депутат Чернігівської обласної ради від фракції "Наш край". Балоня - колишній заступник голови Харківської облдержадміністрації. Як повідомляли Українськi Новини, 9 жовтня Кабмін схвалив призначення головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого, Тернопільської - Ігоря Сопеля, Харківської - Олексія Кучера. Також Кабінет міністрів погодив призначення Чернишова на посаду голови Київської ОДА. Голова Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку. Раніше 3 заступників голови Львівської обладміністрації подали у відставку.