Кабмін оскаржить рішення про підвищення норм споживання газу населенням

Кабінет Міністрів оскаржить скасування Шостим апеляційним судом рішення уряду про зниження норми споживання газу населенням без лічильників з 9,8 куб. м до 3,28 куб. м в той час, як платежі за газ для населення без лічильників з липня можуть різко зрости.

Про це Українським Новинам повідомили в пресслужбі Міністерства юстиції з посиланням на заступника міністра юстиції Валерію Коломієць.

"Міністерство юстиції готує касаційну скаргуи. на рішення судів першої та апеляційної інстанції, тобто у Верховний Суд. Оскаржимо і одночасно подаємо клопотання про зупинення виконання рішення", - процитували в пресслужбі Коломієць.

Наголошується, що апеляцію міністерство планує подати найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, Міненерго обговорює перегляд норми споживання газу населенням без лічильника.

При цьому, ціна на газ в Європі може впасти до від'ємних значень.

Раніше повідомлялося, що асоціація газового ринку вважає необґрунтованим зниження Кабміном норми споживання газу населенням без лічильників.