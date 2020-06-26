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26 червня 2020, пʼятниця, 16:48 10
Економіка 2020-06-26T18:45:03+03:00
Українські Новини
Кабмін оскаржить рішення про підвищення норм споживання газу населенням

Кабмін оскаржить рішення про підвищення норм споживання газу населенням

Григорий Яковенко
Кабмін, Підвищення ціни на газ, Ціни на газ, норми газу
Газові лічильники. Фото: 104.ua
Газові лічильники. Фото: 104.ua

Кабінет Міністрів оскаржить скасування Шостим апеляційним судом рішення уряду про зниження норми споживання газу населенням без лічильників з 9,8 куб. м до 3,28 куб. м в той час, як платежі за газ для населення без лічильників з липня можуть різко зрости.

Про це Українським Новинам повідомили в пресслужбі Міністерства юстиції з посиланням на заступника міністра юстиції Валерію Коломієць.

"Міністерство юстиції готує касаційну скаргуи. на рішення судів першої та апеляційної інстанції, тобто у Верховний Суд. Оскаржимо і одночасно подаємо клопотання про зупинення виконання рішення", - процитували в пресслужбі Коломієць.

Наголошується, що апеляцію міністерство планує подати найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, Міненерго обговорює перегляд норми споживання газу населенням без лічильника.

При цьому, ціна на газ в Європі може впасти до від'ємних значень.

Раніше повідомлялося, що асоціація газового ринку вважає необґрунтованим зниження Кабміном норми споживання газу населенням без лічильників.

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