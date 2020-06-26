Кожен четвертий заклад громадського харчування порушує протиепідемічні вимоги, — Держспоживслужба

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів констатувала, що наразі кожен четвертий заклад громадського харчування, які відкрили в Києві повністю, порушує вимоги протиепідемічних заходів. Про це сказано в повідомленні відомства, передають Українські Новини. "23 червня було перевірено 4 269 об'єктів, з них 650 - закладів громадського харчування. На кожному четвертому об'єкті виявлено порушення дотримання вимог протиепідемічних заходів", — сказано в ньому. Фахівці Держспоживслужби надали порушників 896 приписів, наклали 74 штрафи, 189 випадках за виявленими порушеннями інформувалися органи місцевої влади та 102 — органи Нацполіції. Наголошується, що з 18 червня Держспоживслужба посилила державний нагляд за додержанням санітарного законодавства, в тому числі за протиепідемічними заходами, затвердженими постановами головного державного санітарного лікаря України щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби під час карантину. Територіальні органи відомства щодня перевіряють понад 4 тис. об'єктів. Як повідомляли Українські Новини, антирекорди з захворюваності на коронавірусу Зеленського пояснили порушенням карантинних правил. Тим часом Міністерство охорони здоров'я готує лікарні "другої хвилі" для прийому хворих коронавірусом.