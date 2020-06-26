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26 червня 2020, пʼятниця, 13:21 5
Суспільство 2020-06-26T14:00:03+03:00
Українські Новини
Спалах коронавірусу зафіксовано на речовому ринку "Троєщина" в Києві, — Кличко

Спалах коронавірусу зафіксовано на речовому ринку "Троєщина" в Києві, — Кличко

Ирина Николенко
Карантин, Віталій Кличко, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві, Речовий ринок
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Після того, як спалах коронавірусу зафіксували в дитячому саду у Броварах Київської області, коронавірус виявили на речовому ринку "Троєщина" у столиці.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Спалах коронавірусу зафіксовано на речовому ринку "Троєщина", — сказав він.

З його слів, COVID-19 підтвердили у 5 працівників.

Наразі вони проходять лікування на самоізоляції.

Визначається коло контактних осіб

Вирішується питання про подальшу роботу ринку.

Як повідомляли Українські Новини, Київська область може посилити карантинні обмеження (або скасує зняття минулих обмежень) у тому разі, якщо показник динаміки захворюваності на коронавірус (23,23%) не впаде протягом 3 днів.

За минулу нових випадків зараження коронавірусом не виявили тільки в Херсонській і Луганській областях. У Херсонській області всього підтвердили 188 випадків захворювання на коронавірус, видужали – 175 осіб, летальних випадків – 3. У Луганській області всього хворих в області – 75 осіб, вилікувались – 54, летальних випадків не виявлено.

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