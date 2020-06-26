підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 червня 2020, пʼятниця, 13:02 7
Верховна Рада і партії 2020-06-26T13:45:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" заступилася за Третьякову як спеціаліста, попри скандал з "дітьми низької якості"

"Слуга народу" заступилася за Третьякову як спеціаліста, попри скандал з "дітьми низької якості"

Ирина Николенко
Слуга народу, Партія
Фракція
Фракція "Слуга народу". Фото: Facebook/Слуга народу

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді вважає висловлювання депутата, голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової про "дітей низької якості" некоректними, але підтримує її як фахівця.

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила в ефірі телеканалу "Наш", передають Українські Новини.

"Звичайно, це висловлювання було некоректним, абсолютно некоректним, ми згодні, фракція з тим, що це точно некоректно було... У нас було дуже бурхливе обговорення цих слів пані Третьякової у внутрішньо-партійному чаті і ми, як фахівця її дуже підтримуємо. Звичайно, висловили незадоволення формою, яку обрала пані Третьякова, але як фахівця фракція буде її підтримувати", — сказала вона.

З слів Кравчук, фракція готова при необхідності обговорити форму висловлювань Третьякової на засіданні.

Також у коментарі Українським Новинам Кравчук підкреслила, що у фракції демократичні порядки і парламентарі завжди готові вислухати один одного.

"У нас демократичні порядки — якщо Галина Третьякова захоче висловитися або хтось задати їй питання, то ми, звичайно ж, це зробимо", — сказала вона.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Третьякова ("Слуга народу") вибачилася і назвала реакцію соціуму на її висловлювання про "дітей низької якості" організованим булінгом.

Також Галина Третьякова повідомила, що схвалює практику стерилізації безробітних жінок і жінок без вищої освіти.

Більше новин про: Слуга народу Партія "Слуга народу" Галина Третьякова Євгенія Кравчук

Третьякова вважає останні події навколо неї "орган...
Діти "низької якості": "Слуга народу" потрапила в ...
Депутат "Слуги народу" пообіцяла ввести "культурни...
У Соцмережах "крутять пальцем біля скроні" після с...
Перевалило за тисячу: в Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус
Через повені на заході України були підтоплені 11 закладів охорони здоров'я
Новини
На вулицях з'являться психічно хворі люди, які будуть вас атакувати, – психіатр 13:52
У Києві знову зростає кількість нових випадків коронавірусу 13:29
Спалах коронавірусу зафіксовано на речовому ринку "Троєщина" в Києві, — Кличко 13:21
Купівля нерухомості подорожчає, – Асоціація рієлторів 13:10
Ветеран "Азову" Кудряшов викликав на двобій депутата від ОПЗЖ Киву 13:06
більше новин
Ці "нові обличчя" цинічніші, ніж попередні, - Яхно про голову ДКАУ Усова та обшуках у мерії Одеси 12:02
Ми плануємо створення реабілітаційних комплексів для співробітників, які були в зоні АТО, - в.о. голови ДФС Солодченко 17:10
Скандал із залякуванням Супрун: водієм "таємного" авто виявився екорейдер Куфтирьов, - ЗМІ 17:23
Кропачов підтвердив на поліграфі: Герус домовлявся з ним про схеми Коломойського на Центренерго, - ЗМІ 11:13
Поліція затримала активістів, які планували зірвати акцію Нацкорпусу в Запоріжжі, - ЗМІ 20:16
більше новин
Кропачов підтвердив на поліграфі: Герус домовлявся з ним про схеми Коломойського на Центренерго, - ЗМІ 11:13
Україна 106-й день на карантині. Що дозволено 08:29
У 32 вчителів на Львівщині виявили COVID-19. Їх не допустили до проведення ЗНО 13:07
В Україні третій день поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом 09:47 Карта
Ще одну область України може затопити: українцям порадили не їхати на відпочинок 17:38
більше новин
Зеленський заснував день митника 25 червня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok