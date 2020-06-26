"Слуга народу" заступилася за Третьякову як спеціаліста, попри скандал з "дітьми низької якості"

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді вважає висловлювання депутата, голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової про "дітей низької якості" некоректними, але підтримує її як фахівця.

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила в ефірі телеканалу "Наш", передають Українські Новини.

"Звичайно, це висловлювання було некоректним, абсолютно некоректним, ми згодні, фракція з тим, що це точно некоректно було... У нас було дуже бурхливе обговорення цих слів пані Третьякової у внутрішньо-партійному чаті і ми, як фахівця її дуже підтримуємо. Звичайно, висловили незадоволення формою, яку обрала пані Третьякова, але як фахівця фракція буде її підтримувати", — сказала вона.

З слів Кравчук, фракція готова при необхідності обговорити форму висловлювань Третьякової на засіданні.

Також у коментарі Українським Новинам Кравчук підкреслила, що у фракції демократичні порядки і парламентарі завжди готові вислухати один одного.

"У нас демократичні порядки — якщо Галина Третьякова захоче висловитися або хтось задати їй питання, то ми, звичайно ж, це зробимо", — сказала вона.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Третьякова ("Слуга народу") вибачилася і назвала реакцію соціуму на її висловлювання про "дітей низької якості" організованим булінгом.

Також Галина Третьякова повідомила, що схвалює практику стерилізації безробітних жінок і жінок без вищої освіти.