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26 червня 2020, пʼятниця, 12:59 14
Суспільство 2020-06-26T14:00:03+03:00
Українські Новини
Київ поверне карантинні обмеження в транспорті в разі зростання хворих на коронавірус

Київ поверне карантинні обмеження в транспорті в разі зростання хворих на коронавірус

Анна Рудык
Транспорт, Карантин, Віталій Кличко, громадський транспорт, карантин в Києві, Посилення карантину
Транспорт. Фото: інформатор
Транспорт. Фото: інформатор

Тоді як Київ не готовий до пом'якшення карантину, Київська влада має намір повернути карантинні обмеження у громадському транспорті у разі зростання хворих коронавірусом та зменшення вільних ліжок у опорних лікарнях.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок у опорних лікарнях зменшуватися, то ми будемо змушені повернуться до суворих обмежень, в тому числі, і громадського транспорту. Ми все ближче до такого рішення", — сказав мер.

Він зазначив, що останнім часом епідеміологічна ситуація у столиці погіршилася.

Обмеження були послаблені, оскільки потрібно відновлювати економіку.

"Але люди почали нехтувати правилами безпеки. Перестали носити маски в громадському транспорті, не дотримуються дистанції", — розчаровано поділився Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 26 червня Київ та 10 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 25 червня Миколаївська, Івано-Франківська і Тернопільська області визнано такими, що відповідають критеріям, Хмельницька область — не відповідає критеріям.

А обов'язкову самоізоляцію для іноземців скасували за умови негативного тесту на коронавірус.

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