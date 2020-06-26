Київ поверне карантинні обмеження в транспорті в разі зростання хворих на коронавірус

Тоді як Київ не готовий до пом'якшення карантину, Київська влада має намір повернути карантинні обмеження у громадському транспорті у разі зростання хворих коронавірусом та зменшення вільних ліжок у опорних лікарнях.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок у опорних лікарнях зменшуватися, то ми будемо змушені повернуться до суворих обмежень, в тому числі, і громадського транспорту. Ми все ближче до такого рішення", — сказав мер.

Він зазначив, що останнім часом епідеміологічна ситуація у столиці погіршилася.

Обмеження були послаблені, оскільки потрібно відновлювати економіку.

"Але люди почали нехтувати правилами безпеки. Перестали носити маски в громадському транспорті, не дотримуються дистанції", — розчаровано поділився Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 26 червня Київ та 10 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 25 червня Миколаївська, Івано-Франківська і Тернопільська області визнано такими, що відповідають критеріям, Хмельницька область — не відповідає критеріям.