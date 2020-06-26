"Укргідроенерго" вживає заходів з ліквідації наслідків паводку на Дністрі

Державна енергогенеруюча компанія "Укргідроенерго" заявляє, що для своєчасного реагування на ситуацію з паводками, цю на річках Карпатського регіону при Державному агентстві водних ресурсів працює Міжвідомчий оперативний штаб.

Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго", передають Українські Новини.

У пресслужбі повідомили, що Міжвідомчий оперативний штаб за годинами в щоденному режимі здійснює уточнення прогнозу розвитку паводкової ситуації та координує дії Держводагентства, "Укргідроенерго", підрозділів ДСНС і місцевої влади.

У повідомленні наголошується, що з 23 червня в результаті сильних дощів, на річках Карпатського регіону почалося формування високого дощового паводку.

Фахівці "Укргідроенерго" відразу ж обговорили паводкову ситуацію під час засідання робочої групи Міжвідомчої комісії та погодили скидні витрати з Дністровського водосховища.

В "Укргідроенерго" зазначили, що рішення про проведення скидних витрат з Дністровського водосховища приймається Міжвідомчою комісією з узгодження режимів роботи водосховищ при Держводагентстві з урахуванням екологічних вимог та інтересів всіх водокористувачів та прогнозів припливу води до Дністровського водосховища.

Отже, у зв'язку зі складною паводковою ситуацією за рішенням комісії починаючи з 13 години 23 червня для забезпечення пропуску дощового паводку, який сформувався в басейні Дністра, комісія встановила режим роботи Дністровського водосховища з такими витратами 1400 кубометра/с з повною пропускною здатністю ГЕС; 24 червня - з 7:00 ранку 1800-1850 кубометра/с, з 10:00 ранку 2000-2050 кубометра/с.

"Укргідроенерго" зазначили, що поки Дністровська ГЕС працює в базовому повному наявному навантаженні, потужністю 585 МВт. На станції підняті два водоскидні затвори на одне положення. Сумарні скидні витрати через ГЕС зменшилися і становлять 1870 кубометра/c.

У компанії також створили оперативний штаб з пропуску паводку під головуванням генерального директора Ігоря Сироти.

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