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24 червня 2020, середа, 13:11 19
Кабмін 2020-06-24T14:30:03+03:00
Українські Новини
Затоплення на Заході України перевищує масштаби 2008 року, — Шмигаль

Затоплення на Заході України перевищує масштаби 2008 року, — Шмигаль

Ольга Фандорина
Паводок, Негода, Підтоплення, Негода в Україні, Негода на Прикарпатті, Паводок 2020
Зруйнована дамба на Прикарпатті. Фото: Курс
Зруйнована дамба на Прикарпатті. Фото: Курс

Затоплення на західній Україні масштабніше, ніж повінь 2008 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після інспекції регіону в середу, 24 червня.

"Проінспектували рівнинну частину. Зрозуміло, що ситуація критична. Фактично, затоплення перевершує масштаб 2008 року. Затоплена районна лікарня в місті Галич, проводиться евакуація хворих. Є певні складнощі через те, що там є хворі на коронавірус", — повідомив він.

Далі проінспектують гірський район, а після обіду відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС, де розглядтимуть необхідні для подолання наслідків стихії рішення.

Також повідомлялося, що розбушувалася негода в Івано-Франківській області: річка змила дорогу на Буковель.

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